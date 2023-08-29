Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане

Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы

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Проведите необычный вечер на ферме улиток в Бюракане — живописном селе на склоне горы Арагац.

Вы насладитесь природными пейзажами, узнаете, как выращивают моллюсков и как один знаменитый режиссёр решился заняться этим, и по желанию отведаете изысканные блюда от шеф-повара в уютном ресторане.
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по улиточной ферме

На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Еревана в село Бюракан. По дороге вы услышите рассказы об Армении и полюбуетесь видами из окна. В Бюракане посетите единственную в стране ферму виноградных улиток Helix pomatia, которую открыл режиссёр Ваге Ахвердян. Хозяин раскроет, какие условия нужны для хорошего развития моллюсков, и лично проведёт вас по каждому уголку.

Ужин от шефа (блюда оплачиваются отдельно)

После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме. В меню — авторские блюда, представляющие уникальное сочетание французской и армянской кухонь. По желанию вы попробуете улиток по-бургундски и по-гречески, пасту, суп, тарталетки и другие угощения.

Посещение обсерватории (по желанию)

В ясную погоду по запросу можно дополнить поездку посещением обсерватории им. Амбарцумяна и полюбоваться небесными светилами через телескоп в вечернее время — с 20:00 до полуночи. Вход в обсерваторию нужно бронировать заранее. В случае непогоды и невозможности увидеть небо посещение может быть отменено за 5 часов до начала.

Организационные детали

  • Что входит в стоимость: трансфер, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед — от 15 до 45 $ за блюдо, посещение обсерватории — 12 $/чел. (4500 драмов/чел.)
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Если вы хотите посетить только ферму улиток, на экскурсию будет скидка до 10%. Подробности в переписке с гидом.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу, указанному путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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