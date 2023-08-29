Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Вы насладитесь природными пейзажами, узнаете, как выращивают моллюсков и как один знаменитый режиссёр решился заняться этим, и по желанию отведаете изысканные блюда от шеф-повара в уютном ресторане.
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по улиточной ферме
На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Еревана в село Бюракан. По дороге вы услышите рассказы об Армении и полюбуетесь видами из окна. В Бюракане посетите единственную в стране ферму виноградных улиток Helix pomatia, которую открыл режиссёр Ваге Ахвердян. Хозяин раскроет, какие условия нужны для хорошего развития моллюсков, и лично проведёт вас по каждому уголку.
Ужин от шефа (блюда оплачиваются отдельно)
После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме. В меню — авторские блюда, представляющие уникальное сочетание французской и армянской кухонь. По желанию вы попробуете улиток по-бургундски и по-гречески, пасту, суп, тарталетки и другие угощения.
Посещение обсерватории (по желанию)
В ясную погоду по запросу можно дополнить поездку посещением обсерватории им. Амбарцумяна и полюбоваться небесными светилами через телескоп в вечернее время — с 20:00 до полуночи. Вход в обсерваторию нужно бронировать заранее. В случае непогоды и невозможности увидеть небо посещение может быть отменено за 5 часов до начала.
Организационные детали
- Что входит в стоимость: трансфер, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед — от 15 до 45 $ за блюдо, посещение обсерватории — 12 $/чел. (4500 драмов/чел.)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Если вы хотите посетить только ферму улиток, на экскурсию будет скидка до 10%. Подробности в переписке с гидом.
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (уточняйте в переписке)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу, указанному путешественником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.