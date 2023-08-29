Проведите необычный вечер на ферме улиток в Бюракане — живописном селе на склоне горы Арагац. Вы насладитесь природными пейзажами, узнаете, как выращивают моллюсков и как один знаменитый режиссёр решился заняться этим, и по желанию отведаете изысканные блюда от шеф-повара в уютном ресторане.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по улиточной ферме

На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Еревана в село Бюракан. По дороге вы услышите рассказы об Армении и полюбуетесь видами из окна. В Бюракане посетите единственную в стране ферму виноградных улиток Helix pomatia, которую открыл режиссёр Ваге Ахвердян. Хозяин раскроет, какие условия нужны для хорошего развития моллюсков, и лично проведёт вас по каждому уголку.

Ужин от шефа (блюда оплачиваются отдельно)

После осмотра вас ждёт ужин в ресторане при ферме. В меню — авторские блюда, представляющие уникальное сочетание французской и армянской кухонь. По желанию вы попробуете улиток по-бургундски и по-гречески, пасту, суп, тарталетки и другие угощения.

Посещение обсерватории (по желанию)

В ясную погоду по запросу можно дополнить поездку посещением обсерватории им. Амбарцумяна и полюбоваться небесными светилами через телескоп в вечернее время — с 20:00 до полуночи. Вход в обсерваторию нужно бронировать заранее. В случае непогоды и невозможности увидеть небо посещение может быть отменено за 5 часов до начала.

Организационные детали