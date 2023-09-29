Приглашаем отправиться в ближайшие окрестности Еревана и посетить два необычных места: сказочную пещеру и страусиную ферму. В пещере вы услышите удивительную историю мастера Левона и оцените главное произведение его жизни. А на ферме пообщаетесь с милыми страусами: поиграете с ними, погладите и покормите.

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Описание

Что вас ожидает

Волшебная пещера Левона Аракеляна. Вы погуляете по подземному дворцу, созданному руками одного человека. Его высеченные из камня залы расположены на разных уровнях. Вместе мы полюбуемся их гладкими потолками, изящными дверными проёмами и окошками с вырезанными вручную каменными узорами. Вы узнаете, как пещера прошла путь от идеи до великолепной реализации.

Страусиная ферма. Вы понаблюдаете за этими забавными птицами и раскроете особенности их поведения. Поиграете с ними и покормите их с руки. На территории фермы расположен ресторан, где можно попробовать страусиное яйцо и мясо. Также здесь проводят мастер-классы по рисованию, лепке из глины, кулинарии и вышивке.

Организационные детали