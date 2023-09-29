Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Приглашаем отправиться в ближайшие окрестности Еревана и посетить два необычных места: сказочную пещеру и страусиную ферму. В пещере вы услышите удивительную историю мастера Левона и оцените главное произведение его жизни. А на ферме пообщаетесь с милыми страусами: поиграете с ними, погладите и покормите.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Волшебная пещера Левона Аракеляна. Вы погуляете по подземному дворцу, созданному руками одного человека. Его высеченные из камня залы расположены на разных уровнях. Вместе мы полюбуемся их гладкими потолками, изящными дверными проёмами и окошками с вырезанными вручную каменными узорами. Вы узнаете, как пещера прошла путь от идеи до великолепной реализации.
Страусиная ферма. Вы понаблюдаете за этими забавными птицами и раскроете особенности их поведения. Поиграете с ними и покормите их с руки. На территории фермы расположен ресторан, где можно попробовать страусиное яйцо и мясо. Также здесь проводят мастер-классы по рисованию, лепке из глины, кулинарии и вышивке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): мастер-классы, еда и напитки
- Если вы хотите посетить только ферму страусов или подземный дворец, на экскурсию будет скидка до 20%. Подробности в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- с места, указанного путешестенником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Баграт, я представляю дружную команду гидов в Армении. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Подземные
Пещеры
Животные
На ферму
Природа и пейзажи
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
по адресу, указанному путешественником
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
от €65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
Адрес Вашего проживания
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от $51 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Адрес Вашего проживания
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от $76 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду