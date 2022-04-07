Прогулка по самому сердцу Еревана

Полюбуйтесь на самые известные достопримечательности Еревана

Индивидуальная
Полюбуйтесь на самые известные достопримечательности Еревана в компании с гидом, который расскажет вам о них массу интересных фактов.
Прогулка по самому сердцу Еревана
Прогулка по самому сердцу Еревана
Прогулка по самому сердцу Еревана
Прогулка по самому сердцу Еревана
Прогулка по самому сердцу Еревана
Прогулка по самому сердцу Еревана

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Республики
  • Каскад
  • Площадь Свободы
  • Северный проспект
  • Ул. Абовян
  • Лебединое озеро

Что вас ожидает:

    Малый центр Еревана
    Предлагаю погулять пешком по центру Еревана, посмотреть площадь Свободы, площадь Республики, посмотреть Ереванский Севан и покорить 700 ступенек каскада.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Тур нельзя отменить в день экскурсии.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    • В случаи посещение музеев (1500 рублей)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: площадь Республики, Ереван
    Завершение: Каскад, Ереван
    Когда и сколько длится
    Когда: По субботам
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Тур нельзя отменить в день экскурсии
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По субботам

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