Предлагаю погулять пешком по центру Еревана, посмотреть площадь Свободы, площадь Республики, посмотреть Ереванский Севан и покорить 700 ступенек каскада.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Тур нельзя отменить в день экскурсии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
В случаи посещение музеев (1500 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Республики, Ереван
Завершение: Каскад, Ереван
Когда и сколько длится
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Тур нельзя отменить в день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По субботам
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