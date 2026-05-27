Вас ждёт знакомство с необычным хобби — бёрдвотчингом, или наблюдением за птицами.
Вы полюбуетесь удивительной природой Армянского нагорья, увидите несколько десятков видов птиц в Севанском национальном парке. А ещё научитесь различать их по голосу и виду.
Описание экскурсии
Встретимся в Ереване и отправимся к Севану. Здесь, на берегу озера, находится национальный парк, где гнездятся птицы.
Вы узнаете:
- как и почему бёрдвотчинг стал одним из самых популярных хобби в мире
- почему армянская чайка так называется
- зачем в Азии приручают бакланов
- каким образом крохотные пташки преодолевают тысячи километров каждый год
- как отличать птиц по виду и голосу
Вооружимся биноклем и подзорной трубой! Увлечённый бёрдвотчер покажет необычных птиц, которых вы бы и не заметили. А ещё устроим пикник на берегу Севана: вы попробуете душистый чай из армянских трав или крепкий армянский кофе и послушаете байки из жизни наблюдателей за птицами.
Организационные детали
- Дорога из центра Еревана до парка — около 1 ч в одну сторону, пешая часть маршрута — до 5 км по равнинной местности. В зависимости от сезона, мы сможем передвигаться по территории заповедника либо на машине, либо пешком
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander с кондиционером + пикник. Бинокль и подзорную трубу на время экскурсии также предоставлю бесплатно
- Если вы самостоятельно доберётесь на такси из Еревана до Чкаловки (отель Ной Лэнд), стоимость экскурсии составит — €230. Точные координаты места встречи, пришлю при подтверждении
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до пяти). В этом случае доплата за каждого следующего участника — 3000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 118 туристов
Я выпускник географического факультета МГУ. Много лет работал гидом в Карелии и других регионах России. Сейчас живу в Дилижане. Мы с семьёй выбрали и всей душой полюбили это место за его невероятную природу, леса, горы и чистый воздух. Очень любим пешие прогулки, а в Дилижане можно бесконечно открывать всё новые и новые треккинг-маршруты. Увлекаюсь историей и обычаями Армении.
