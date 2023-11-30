Половить на спиннинг в живописных местах и приятной компании
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку.
Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями и новичков, только желающих приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!
Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями и новичков, только желающих приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
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5
дек
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даты
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Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас с удобной вам локации в Ереване и отправимся в область Арарат. Расположимся на живописных берегах тихого канала и будем ловить рыбу на искусственные приманки.
Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки. Если вы бывалый мастер — составит профессиональную компанию. А если хотите только попробовать себя в этом деле — будет вашим опытным инструктором и научит всему.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер, услуги гида-рыбака, аренда спиннинга, 12 общих приманок
- Можем организовать рыбалку для большего числа участников. Для 3–4 человек стоимость составит €173
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Ереване
У нас вы можете найти все самые интересные маршруты для путешествий и необычные экскурсии, а также узнать историю как известных, так и совсем скрытых от всех мест, памятников и достопримечательностей. С нами вас ждут не просто путешествия, а настоящее погружение в историю и океан впечатлений. Ведь мы не просто проводим экскурсии — мы создаём эмоции!
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