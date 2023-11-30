Радужная форель в каналах

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Половить на спиннинг в живописных местах и приятной компании

Приглашаем вас на увлекательную рыбалку.

Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями и новичков, только желающих приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Радужная форель в каналах
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас с удобной вам локации в Ереване и отправимся в область Арарат. Расположимся на живописных берегах тихого канала и будем ловить рыбу на искусственные приманки.

Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки. Если вы бывалый мастер — составит профессиональную компанию. А если хотите только попробовать себя в этом деле — будет вашим опытным инструктором и научит всему.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер, услуги гида-рыбака, аренда спиннинга, 12 общих приманок
  • Можем организовать рыбалку для большего числа участников. Для 3–4 человек стоимость составит €173

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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