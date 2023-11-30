Приглашаем вас на увлекательную рыбалку. Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями и новичков, только желающих приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас с удобной вам локации в Ереване и отправимся в область Арарат. Расположимся на живописных берегах тихого канала и будем ловить рыбу на искусственные приманки.

Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки. Если вы бывалый мастер — составит профессиональную компанию. А если хотите только попробовать себя в этом деле — будет вашим опытным инструктором и научит всему.

Организационные детали