Приглашаем вас на увлекательную рыбалку. Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями, и новичков, которым только предстоит приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!
Описание экскурсии
Мы стартуем из Еревана и отправимся на юг Армении, к городу-курорту Джермук. Расположимся на живописных берегах горных рек и будем ловить рыбу на искусственные приманки.
Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки. Если вы бывалый мастер — составит профессиональную компанию. А если хотите только попробовать себя в этом деле — будет вашим опытным инструктором и научит всему.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер в обе стороны, услуги гида-рыбака, аренда спиннинга, 12 общих приманок
- Можем организовать рыбалку для большего числа участников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рыболовного магазина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 12.5 часов
Провёл экскурсии для 7 туристов
У нас вы можете найти все самые интересные маршруты для путешествий и необычные экскурсии, а также узнать историю как известных, так и совсем скрытых от всех мест, памятников и достопримечательностей. С нами вас ждут не просто путешествия, а настоящее погружение в историю и океан впечатлений. Ведь мы не просто проводим экскурсии — мы создаём эмоции!
Входит в следующие категории Еревана
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