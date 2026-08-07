Приглашаем вас на увлекательную рыбалку. Ждём всех — и заядлых рыбаков со своими интересными историями, и новичков, которым только предстоит приобщиться к этому захватывающему занятию. В любом случае приятный день, отличный улов и душевная компания вам обеспечены!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы стартуем из Еревана и отправимся на юг Армении, к городу-курорту Джермук. Расположимся на живописных берегах горных рек и будем ловить рыбу на искусственные приманки.

Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки. Если вы бывалый мастер — составит профессиональную компанию. А если хотите только попробовать себя в этом деле — будет вашим опытным инструктором и научит всему.

Организационные детали