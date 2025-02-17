Ретро-Ереван: назад в 70-е

Отправиться на «Волге 21» в столицу Армении времён СССР
Хотели бы ненадолго оказаться в прошлом? Например, в советском Ереване? С нами такое возможно! Вместе с гидом-пришельцем из 70-х вы сядете в «Волгу 21» — настоящую машину времени — и отправитесь в столицу Армении, которая слушает джаз и летает на «кукурузниках».

Если захотите, наш фотограф запечатлит вас на ретроснимках, чтобы вы помнили: путешествие вам не приснилось.
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Ближайшие даты:
17
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев24
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Мы прокатимся по площади Республики и площади Сахарова. Сделаем свадебные круги — вы узнаете, что это такое и для чего нужно.

Отправимся в Парк Победы: посмотрим на военную технику и памятник «Мать Армения».

Спустимся к Каскаду, где полюбуемся искусством 20 века.

Проедем от Оперы до ресторана «Зепюр», в котором вы ощутите сладкий вкус 70-х, пробуя популярные десерты того времени.

При желании устроим профессиональную фотосессию с налётом ретро в красивых локациях города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на настоящем ретроавто «Волга 21»

Дополнительные расходы

  • Обед и/или десерты в ресторане
  • Фотосессия (по желанию) — 30 000 драмов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего указанного адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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