Хотели бы ненадолго оказаться в прошлом? Например, в советском Ереване? С нами такое возможно! Вместе с гидом-пришельцем из 70-х вы сядете в «Волгу 21» — настоящую машину времени — и отправитесь в столицу Армении, которая слушает джаз и летает на «кукурузниках».
Если захотите, наш фотограф запечатлит вас на ретроснимках, чтобы вы помнили: путешествие вам не приснилось.
Если захотите, наш фотограф запечатлит вас на ретроснимках, чтобы вы помнили: путешествие вам не приснилось.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Мы прокатимся по площади Республики и площади Сахарова. Сделаем свадебные круги — вы узнаете, что это такое и для чего нужно.
Отправимся в Парк Победы: посмотрим на военную технику и памятник «Мать Армения».
Спустимся к Каскаду, где полюбуемся искусством 20 века.
Проедем от Оперы до ресторана «Зепюр», в котором вы ощутите сладкий вкус 70-х, пробуя популярные десерты того времени.
При желании устроим профессиональную фотосессию с налётом ретро в красивых локациях города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на настоящем ретроавто «Волга 21»
Дополнительные расходы
- Обед и/или десерты в ресторане
- Фотосессия (по желанию) — 30 000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего указанного адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1386 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Еревана
скидка
15%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€153 за всё до 3 чел.
скидка
25%
9 часов
Индивидуальная
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
от 195€147 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.