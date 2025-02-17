Хотели бы ненадолго оказаться в прошлом? Например, в советском Ереване? С нами такое возможно! Вместе с гидом-пришельцем из 70-х вы сядете в «Волгу 21» — настоящую машину времени — и отправитесь в столицу Армении, которая слушает джаз и летает на «кукурузниках». Если захотите, наш фотограф запечатлит вас на ретроснимках, чтобы вы помнили: путешествие вам не приснилось.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Ереване

Марта Ваш представитель в Ереване

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Мы прокатимся по площади Республики и площади Сахарова. Сделаем свадебные круги — вы узнаете, что это такое и для чего нужно.

Отправимся в Парк Победы: посмотрим на военную технику и памятник «Мать Армения».

Спустимся к Каскаду, где полюбуемся искусством 20 века.

Проедем от Оперы до ресторана «Зепюр», в котором вы ощутите сладкий вкус 70-х, пробуя популярные десерты того времени.

При желании устроим профессиональную фотосессию с налётом ретро в красивых локациях города.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на настоящем ретроавто «Волга 21»

Дополнительные расходы