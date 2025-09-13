Индивидуальная
до 7 чел.
Поход через леса Дилижана на гору Апакекар
Отправиться из Еревана на треккинг в природный парк, а по пути заехать на Севан
Начало: У вашего отеля в Ереване
Завтра в 09:30
14 сен в 09:00
от €250 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Советский Ереван на «Волге 21»
Увидеть столицу Армении времён СССР из окна ретроавтомобиля
Начало: У вашего указанного адреса
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древнейшие настольные игры в Ереване
Сыграть с гидом-археологом в "Сенет" и "Царскую игру", которым не менее пяти тысяч лет
Начало: В заведении на выбор
Завтра в 14:00
14 сен в 12:00
€30
€40 за всё до 3 чел.
