3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: Ваша гостиница в Ереване
«Старый город Вас ждут знаковые места старого города: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город виден, как на ладони»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
«Поднимемся на холм, где расположился парк Победы, и полюбуемся панорамным видом на город»
7 дек в 10:00
8 дек в 10:00
€95 за всё до 3 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ретро-Ереван: назад в 70-е
Отправиться на «Волге 21» в столицу Армении времён СССР
Начало: У вашего указанного адреса
«Отправимся в Парк Победы: посмотрим на военную технику и памятник «Мать Армения»»
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 октября 2024Были с семьей на экскурсии, все понравилось! Гаяне очень много рассказывала про Ереван и его окрестности, было интересно слушать. Рекомендую эту экскурсию!
- ДДенис15 октября 2024Гаянэ опытный и образованный гид,прекрасно владеющая русским языком. Повествует не занудно и довольно интересно. По времени мне показалось небольшой «крен»
- ООльга14 октября 2024Ооочень понравилась экскурсия, Гаянэ-такой приятный человек в общении. Много рассказала, показала не типичного, очень интересно и познавательно. Я бы даже
- ИИгорь20 августа 2024Обзорная по Еревану в исполнении Левона 10из 10! город знает, любит, предлагает различные варианты, согласно ваших предпочтений. Авто в идеальном состоянии. Только положительные впечатления.
- ООксана7 июля 2024Экскурсию проводила Марина. Теплота души, любовь к своей родине, красивейший тембр голоса, профессиональная подача материала и все это в одной экскурсии! Благодарим от всего сердца!
- ППерникова29 июня 2024У нас была отличная экскурсия с Эллой. Маршрут был замечательно выстроен. Элла обладает широким кругом знаний, отличным чувством юмора. он
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Парк Победы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в декабре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Парк Победы" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 220. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Парк Победы», 102 ⭐ отзыва, цены от €95. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль