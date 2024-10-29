читать дальше еще хотела походить по городу и послушать еще. Правда, с погодой чуть не повезло, но все равно было все прекрасно. от души рекомендую.

Ооочень понравилась экскурсия, Гаянэ-такой приятный человек в общении. Много рассказала, показала не типичного, очень интересно и познавательно. Я бы даже