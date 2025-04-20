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Настолько понравилось, что взяли ещё одну экскурсию, но обязательно с Ириной. Добрая, умная с чувством юмора, что ещё можно пожелать Сама экскурсия была также на все 100%. У нас была небольшая группа из 6 человек, мы хорошо сплотились. Все было идеально подробно по времени и локациям. Так же нам самим предлагалось менять точки по нашим потребностям. Хоть страна и не большая, хочется найти ещё экскурсии, чтобы Ирина рассказала ещё что-то новое