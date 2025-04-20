Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Ереване, цены от €38, скидки до 35%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
На машине
5 часов
-
35%
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины
Путешествие по Араратской долине с дегустацией сухофруктов и вин. Откройте для себя богатую культуру и насладитесь природными вкусами Армении
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:30
€98€150 за всё до 7 чел.
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
На автобусе
13 часов
11 отзывов
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога
Путешествие по древним монастырям Армении, включая Хор Вирап и Нораванк, завершится захватывающей поездкой на канатной дороге «Крылья Татева»
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
3 мая в 08:30
6 мая в 08:30
€58 за человека
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
На машине
7.5 часов
77 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
2 мая в 09:50
9 мая в 09:50
€38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 апреля 2025
    Севан и Дилижан: дивная природа Армении
    Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)
    Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)
  • Е
    Елизавета
    20 апреля 2025
    Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
    Большое спасибо за экскурсию. Идеальная организация маршрута, все продумано до мелочей, с заботой о времени экскурсантов. Гид Эдуард прекрасный организатор
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    и рассказчик. Рады, что взяли эту экскурсию, хотя предпочитаем ездить сами, управляя своим временем. Водитель Арево - профессионал, с ним и сумасшедшие серпантины были не страшны. Еще раз спасибо большое за армянское гостеприимство!

  • Y
    Yana
    12 апреля 2025
    Севан и Дилижан: дивная природа Армении
    Нам попался самый лучший экскурсовод Армении - Ирина. Есть с чем сравнить, потому что были на и на других экскурсиях.
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    Настолько понравилось, что взяли ещё одну экскурсию, но обязательно с Ириной. Добрая, умная с чувством юмора, что ещё можно пожелать Сама экскурсия была также на все 100%. У нас была небольшая группа из 6 человек, мы хорошо сплотились. Все было идеально подробно по времени и локациям. Так же нам самим предлагалось менять точки по нашим потребностям. Хоть страна и не большая, хочется найти ещё экскурсии, чтобы Ирина рассказала ещё что-то новое

    Нам попался самый лучший экскурсовод Армении - Ирина. Есть с чем сравнить, потому что были наНам попался самый лучший экскурсовод Армении - Ирина. Есть с чем сравнить, потому что были на
  • С
    Сергей
    11 апреля 2025
    Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
    Ездили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель Гайк. По ходу экскурсии гид довольно интересно и познавательно рассказывала как о самих монастырях,
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    так и исторические и сопутствующие истории, была очень внимательна ко всем туристам. Водитель аккуратно и надежно вёл автобус. На каждой локации после рассказа гида было вполне достаточно времени на самостоятельный осмотр и фото. По маршруту был достаточно хороший и вкусный обед. Одним словом, отличный маршрут, отличный гид и отличный водитель. Единственное о чем следует иметь ввиду перед бронированием- это длительность поездки, почти 14 часов. Но оно того стоит!

    Ездили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель ГайкЕздили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель Гайк
  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
    Отличная гастрономическая экскурсия. Домашняя винодельня - был очень интересный рассказ и дегустация вин с закусками На фабрике сухофруктов и консервов - тоже дегустация всевозможных вкусняшек. Все понравилось.
  • М
    Михаил
    27 марта 2025
    Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
    Сказать, что нам понравилась экскурсия - не сказать ничего совсем! Это просто на столько душевная экскурсия, что слов нет! Всем,
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    кто будет читать этот отзыв, я скажу одно - это однозначно стоит посетить! Я специально не хочу описывать увиденное, потому что ощущения тут важнее всяких букв! Эти люди, эти виды, эти разговоры!!. . Это часть проявления самой Армении в лучшем и истинном ее обличии! Это не маркетинговое путешествие, а способ реально ощутить, увидеть и пообщаться со страной по имени Армения! Очень рекомендую! Реальность превзошла ожидания!

  • C
    Christina
    22 марта 2025
    Севан и Дилижан: дивная природа Армении
    Спасибо большое Ирине и Карену за отличный день 😍 Ирина прекрасна - все рассказала структурированно и очень интересно, свободное время
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    везде дала столько сколько нужно, никто не торопился все прошло без суеты, с большим удовольствием и хорошим настроением. Карен профессионал - даже на самой сложной дороге из Севана в Дилижан и дальше в Агарцин по крутому серпантину с кучей снега, реками воды и сплошным туманом довез нас везде очень спокойно и комфортно. Ребята лучшие 🔥😍 Всем рекомендую!

  • С
    Станислав
    16 марта 2025
    Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
    Отличная экскурсия,отличное окончание нашего пребывания в Армении, всем рекомендую. Оставили самую "вкусную" экскурсию на последний день нашего пребывания в Армении
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    и нисколько об этом не пожалели. Во-первых -увезли с собой массу впечатлений и новых знаний о процессах производства сухофруктов,консервов и вина; во-вторых - решили вопросы подарков и гостинцев для знакомых, друзей и себя любимых (продукцию завода по производству сухофруктов потом нашли у себя в городе в магазине "Кантата" - цены -"космос", поэтому пользуйтесь случаем), в третьих - провели день в приятной компании за щедро накрытыми для нас двоих столами. Огромное спасибо гиду Норику, за интересные рассказы на протяжении всей экскурсии, за внимательность к нашим пожеланиям, а Мари, за организацию и постоянный интерес к нашему пребыванию в Армении.

  • Ю
    Юлия
    26 октября 2024
    Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
    Очень красивые места, величественные горы заставляют застыть в моменте и забыть о суетности. Монастыри как будто природная часть этого пейзажа. Очень
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    понравилась работа гида. Анаит увлекает своим рассказом, информацию запоминать легко. Без это экскурсии не смогла бы почувствовать душу Армении. Думаю, это благодаря работе гида. Водитель с юмором, ехать комфортно и безопасно. Заботливый. Обед понравился, он в частном доме проходит. И там всякие приятные сюрпризы:). С точки зрения организации. Наверное, это большой плюс, когда экскурсия отправляется вовремя. Наш автобус уехал в 8.31, а мы пришли в 8.34, видели его сзади). С нами не смогли связаться, так как мы не покупали местную карту. Пришлось догонять на такси в Хор Вирапе. От этого смазалось впечатление.

    Очень красивые места, величественные горы заставляют застыть в моменте и забыть о суетности. Монастыри как будто природная часть этого пейзажаОчень красивые места, величественные горы заставляют застыть в моменте и забыть о суетности. Монастыри как будто природная часть этого пейзажа

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

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  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
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  6. Хор Вирап
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  8. Гора Арарат
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