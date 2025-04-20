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35%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины
Путешествие по Араратской долине с дегустацией сухофруктов и вин. Откройте для себя богатую культуру и насладитесь природными вкусами Армении
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:30
€98
€150 за всё до 7 чел.
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога
Путешествие по древним монастырям Армении, включая Хор Вирап и Нораванк, завершится захватывающей поездкой на канатной дороге «Крылья Татева»
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
3 мая в 08:30
6 мая в 08:30
€58 за человека
Групповая
до 18 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
2 мая в 09:50
9 мая в 09:50
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 апреля 2025Всё прошло отлично! Экскурсовод Стелла хорошо преподнесла материал. Аккуратное вождение водителя. Великолепная природа и места. Не пожалели о выборе)
- ЕЕлизавета20 апреля 2025Большое спасибо за экскурсию. Идеальная организация маршрута, все продумано до мелочей, с заботой о времени экскурсантов. Гид Эдуард прекрасный организатор
- YYana12 апреля 2025Нам попался самый лучший экскурсовод Армении - Ирина. Есть с чем сравнить, потому что были на и на других экскурсиях.
- ССергей11 апреля 2025Ездили на экскурсию 08.04.2025, гид Арминэ, водитель Гайк. По ходу экскурсии гид довольно интересно и познавательно рассказывала как о самих монастырях,
- ЕЕлена6 апреля 2025Отличная гастрономическая экскурсия. Домашняя винодельня - был очень интересный рассказ и дегустация вин с закусками На фабрике сухофруктов и консервов - тоже дегустация всевозможных вкусняшек. Все понравилось.
- ММихаил27 марта 2025Сказать, что нам понравилась экскурсия - не сказать ничего совсем! Это просто на столько душевная экскурсия, что слов нет! Всем,
- CChristina22 марта 2025Спасибо большое Ирине и Карену за отличный день 😍 Ирина прекрасна - все рассказала структурированно и очень интересно, свободное время
- ССтанислав16 марта 2025Отличная экскурсия,отличное окончание нашего пребывания в Армении, всем рекомендую. Оставили самую "вкусную" экскурсию на последний день нашего пребывания в Армении
- ЮЮлия26 октября 2024Очень красивые места, величественные горы заставляют застыть в моменте и забыть о суетности. Монастыри как будто природная часть этого пейзажа. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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