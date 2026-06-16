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Севан, Дилижан и Фиолетово - из Еревана

Познакомиться с северной Арменией через природу, древние монастыри и живые сельские традиции
Севан, Дилижан и Фиолетово - из Еревана
Севан, Дилижан и Фиолетово - из Еревана
Севан, Дилижан и Фиолетово - из Еревана

Описание экскурсии

Выезд из Еревана

Мы отправимся на север Армении по живописной дороге. По пути поговорим о географии страны, роли озера Севан в жизни армян и о том, почему этот регион так любят местные жители.

Озеро Севан

Первая остановка — у озера Севан, одного из главных природных символов Армении. Вы увидите широкие водные панорамы, горные пейзажи и узнаете, почему Севан называют «жемчужиной Армении».

Монастырь Севанаванк

Мы поднимемся к монастырю Севанаванк, расположенному на полуострове. Это одно из самых узнаваемых мест Армении: древние каменные церкви, суровая архитектура и впечатляющий вид на озеро создают особую атмосферу. Расскажем об истории монастыря, его значении и связи с армянской духовной культурой.

Старый Дилижан

Затем поедем в Дилижан — зелёный город, окружённый лесами и горами. В исторической части города вы увидите традиционные дома с деревянными балконами, уютные улочки, ремесленные мастерские и атмосферные дворики. Здесь хорошо чувствуется спокойный ритм северной Армении.

Свободное время или обед

По желанию можно остановиться на обед в Дилижане или рядом с маршрутом. Это хорошая возможность попробовать блюда армянской кухни и немного отдохнуть перед продолжением поездки.

Село Фиолетово и чаепитие

После Дилижана мы отправимся в село Фиолетово — место с особой историей и культурой. Село известно молоканскими традициями и своим самобытным укладом жизни. Здесь вас ждёт чаепитие в тёплой сельской атмосфере. Вы узнаете о жизни местных, их традициях, гостеприимстве и отличиях этого села от других армянских поселений.

Возвращение в Ереван

После чаепития отправимся обратно в Ереван. По дороге можно будет обсудить впечатления, задать вопросы и сделать короткие остановки при необходимости.

Вы узнаете:

  • какую роль озеро Севан играет в природе, культуре и повседневной жизни страны
  • почему монастыри в Армении часто строили в труднодоступных местах
  • кто такие молокане, как они оказались в Армении, чем отличается их уклад жизни, культура, кухня и отношение к гостеприимству
  • почему простая встреча за столом часто помогает лучше понять людей и место, чем обычный осмотр достопримечательностей

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт, сопровождение по маршруту и чаепитие в селе Фиолетово
  • Детское кресло по запросу
  • Отдельно по желанию — обед
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3366 туристов
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