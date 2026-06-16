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Описание экскурсии

Выезд из Еревана

Мы отправимся на север Армении по живописной дороге. По пути поговорим о географии страны, роли озера Севан в жизни армян и о том, почему этот регион так любят местные жители.

Озеро Севан

Первая остановка — у озера Севан, одного из главных природных символов Армении. Вы увидите широкие водные панорамы, горные пейзажи и узнаете, почему Севан называют «жемчужиной Армении».

Монастырь Севанаванк

Мы поднимемся к монастырю Севанаванк, расположенному на полуострове. Это одно из самых узнаваемых мест Армении: древние каменные церкви, суровая архитектура и впечатляющий вид на озеро создают особую атмосферу. Расскажем об истории монастыря, его значении и связи с армянской духовной культурой.

Старый Дилижан

Затем поедем в Дилижан — зелёный город, окружённый лесами и горами. В исторической части города вы увидите традиционные дома с деревянными балконами, уютные улочки, ремесленные мастерские и атмосферные дворики. Здесь хорошо чувствуется спокойный ритм северной Армении.

Свободное время или обед

По желанию можно остановиться на обед в Дилижане или рядом с маршрутом. Это хорошая возможность попробовать блюда армянской кухни и немного отдохнуть перед продолжением поездки.

Село Фиолетово и чаепитие

После Дилижана мы отправимся в село Фиолетово — место с особой историей и культурой. Село известно молоканскими традициями и своим самобытным укладом жизни. Здесь вас ждёт чаепитие в тёплой сельской атмосфере. Вы узнаете о жизни местных, их традициях, гостеприимстве и отличиях этого села от других армянских поселений.

Возвращение в Ереван

После чаепития отправимся обратно в Ереван. По дороге можно будет обсудить впечатления, задать вопросы и сделать короткие остановки при необходимости.

Вы узнаете:

какую роль озеро Севан играет в природе, культуре и повседневной жизни страны

почему монастыри в Армении часто строили в труднодоступных местах

кто такие молокане, как они оказались в Армении, чем отличается их уклад жизни, культура, кухня и отношение к гостеприимству

почему простая встреча за столом часто помогает лучше понять людей и место, чем обычный осмотр достопримечательностей

Организационные детали