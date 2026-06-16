Описание экскурсии
Выезд из Еревана
Мы отправимся на север Армении по живописной дороге. По пути поговорим о географии страны, роли озера Севан в жизни армян и о том, почему этот регион так любят местные жители.
Озеро Севан
Первая остановка — у озера Севан, одного из главных природных символов Армении. Вы увидите широкие водные панорамы, горные пейзажи и узнаете, почему Севан называют «жемчужиной Армении».
Монастырь Севанаванк
Мы поднимемся к монастырю Севанаванк, расположенному на полуострове. Это одно из самых узнаваемых мест Армении: древние каменные церкви, суровая архитектура и впечатляющий вид на озеро создают особую атмосферу. Расскажем об истории монастыря, его значении и связи с армянской духовной культурой.
Старый Дилижан
Затем поедем в Дилижан — зелёный город, окружённый лесами и горами. В исторической части города вы увидите традиционные дома с деревянными балконами, уютные улочки, ремесленные мастерские и атмосферные дворики. Здесь хорошо чувствуется спокойный ритм северной Армении.
Свободное время или обед
По желанию можно остановиться на обед в Дилижане или рядом с маршрутом. Это хорошая возможность попробовать блюда армянской кухни и немного отдохнуть перед продолжением поездки.
Село Фиолетово и чаепитие
После Дилижана мы отправимся в село Фиолетово — место с особой историей и культурой. Село известно молоканскими традициями и своим самобытным укладом жизни. Здесь вас ждёт чаепитие в тёплой сельской атмосфере. Вы узнаете о жизни местных, их традициях, гостеприимстве и отличиях этого села от других армянских поселений.
Возвращение в Ереван
После чаепития отправимся обратно в Ереван. По дороге можно будет обсудить впечатления, задать вопросы и сделать короткие остановки при необходимости.
Вы узнаете:
- какую роль озеро Севан играет в природе, культуре и повседневной жизни страны
- почему монастыри в Армении часто строили в труднодоступных местах
- кто такие молокане, как они оказались в Армении, чем отличается их уклад жизни, культура, кухня и отношение к гостеприимству
- почему простая встреча за столом часто помогает лучше понять людей и место, чем обычный осмотр достопримечательностей
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, сопровождение по маршруту и чаепитие в селе Фиолетово
- Детское кресло по запросу
- Отдельно по желанию — обед
- С вами будет гид из нашей команды