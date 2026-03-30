Путешествие лучше всего запоминается через вкусы, запахи и необычные символы.
В этой поездке вы побываете на шоколадном производстве в Аштараке, увидите, как оно работает, и продегустируете сладости. А после отправитесь к склону горы Арагац. Здесь среди каменных букв армянского алфавита открываются красивые виды на горы и долины.
Описание мастер-класса
Шоколадная фабрика в Аштараке
- Вы поймёте, как шоколад появился и распространился по всему миру.
- Увидите, как его производят, и попробуете свежеприготовленные сладости.
- Поучаствуете в процессе ручной упаковки шоколада.
- Сможете купить вкусные подарки в фирменной лавке.
Аллея букв — символ армянской культуры
- Вы отправитесь в село Арташаван у подножия горы Арагац.
- Рассмотрите огромные каменные буквы среди горных пейзажей.
- Узнаете историю создания армянского алфавита.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, вход на шоколадную фабрику, мастер-класс и дегустация.
- Дорога из Еревана до Аштарака займёт около 30 мин. (25 км).
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в местном ресторане.
- Маршрут можно дополнить посещением монастырей Сагмосаванк и Ованаванк. Детали обсудим в переписке.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсию на шоколадную фабрику я выбрал для своей маленькой внучки. Навеяло «Чарли и шоколадная фабрика». Водитель, он же экскурсовод, как оказалось, впервые был на этой экскурсии. То есть маршрут ещё
Артур
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Буду рад, если в будущем любые вопросы можно будет обсудить сразу на месте. С моей стороны
