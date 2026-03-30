Мои заказы

Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)

Попробовать свежий шоколад на фабрике и увидеть один из самых необычных символов Армении
Путешествие лучше всего запоминается через вкусы, запахи и необычные символы.

В этой поездке вы побываете на шоколадном производстве в Аштараке, увидите, как оно работает, и продегустируете сладости. А после отправитесь к склону горы Арагац. Здесь среди каменных букв армянского алфавита открываются красивые виды на горы и долины.
4
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)
Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)
Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)

Описание мастер-класса

Шоколадная фабрика в Аштараке

  • Вы поймёте, как шоколад появился и распространился по всему миру.
  • Увидите, как его производят, и попробуете свежеприготовленные сладости.
  • Поучаствуете в процессе ручной упаковки шоколада.
  • Сможете купить вкусные подарки в фирменной лавке.

Аллея букв — символ армянской культуры

  • Вы отправитесь в село Арташаван у подножия горы Арагац.
  • Рассмотрите огромные каменные буквы среди горных пейзажей.
  • Узнаете историю создания армянского алфавита.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, вход на шоколадную фабрику, мастер-класс и дегустация.
  • Дорога из Еревана до Аштарака займёт около 30 мин. (25 км).
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в местном ресторане.
  • Маршрут можно дополнить посещением монастырей Сагмосаванк и Ованаванк. Детали обсудим в переписке.

в будние дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 09:00 и 10:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник€49
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
Экскурсию на шоколадную фабрику я выбрал для своей маленькой внучки. Навеяло «Чарли и шоколадная фабрика». Водитель, он же экскурсовод, как оказалось, впервые был на этой экскурсии. То есть маршрут ещё
читать дальшеуменьшить

не был отработан. Поэтому вышла заминка с договорённостью по фабрике: мы попали как раз на время обеда. Это немного смутило. Но у кого не случается накладок.

Мы поехали посмотреть армянский каменный алфавит. Да, буквы были весьма колоритны и впечатляли, но про сам алфавит мы толком ничего не услышали. К тому же вмешалась непогода, и мы были вынуждены бежать с альпийских лугов.

По дороге мы заехали в два храма — Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя. Честно говоря, кроме видов, на которых мы заснялись, ничего интересного для себя я не почерпнул, к сожалению. Да, познакомился с настоятелем храма Арамом, милейшим человеком, но тот, я так понял, переживает непростые времена. Дай Бог ему здоровья и веры, что Бог всё устроит.

После этого мы наконец приехали на шоколадную фабрику. Там экскурсию полностью провела работница фабрики. Через выставочное окно нам показали продукцию фабрики, достаточно небольшую, и мы приняли участие в упаковке шоколадок.

После этого мы вернулись в Ереван. По моему мнению, цена за экскурсию в размере 49 евро совершенно неадекватна, потому что накануне мы были, несмотря на ненастье, в Гегарде, Гарни и Музыкальном ущелье, и нам понравилось больше. А экскурсия оказалась более насыщенной, интересной и адекватной по цене.

Артур — замечательный, добрый человек, но при всём уважении к времени, потраченному на нас, ни по насыщенности, ни по информативности экскурсия не удовлетворила.

Артур
Артур
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Буду рад, если в будущем любые вопросы можно будет обсудить сразу на месте. С моей стороны
читать дальшеуменьшить

я сделал всё возможное: мы с вами посетили три дополнительные достопримечательности, которые не входили в оговорённую программу. К сожалению, на следующий день я уже был занят, поэтому не смог провести экскурсию снова. С уважением Артур

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)»

Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
9 часов
65 отзывов
Индивидуальная
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
от €220 за человека
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
На машине
5 часов
85 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
За что полюбить Ереван и его душу
На машине
На микроавтобусе
3 часа
274 отзыва
Индивидуальная
За что полюбить Ереван и его душу
Экскурсия - сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Начало: Ваш отель в малом центре
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
от €100 за человека
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
На машине
Трансфер в/из аэропорта
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
30 мая в 00:00
от €150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
-25%
до 26 июня
€49 за человека