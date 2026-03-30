не был отработан. Поэтому вышла заминка с договорённостью по фабрике: мы попали как раз на время обеда. Это немного смутило. Но у кого не случается накладок.



Мы поехали посмотреть армянский каменный алфавит. Да, буквы были весьма колоритны и впечатляли, но про сам алфавит мы толком ничего не услышали. К тому же вмешалась непогода, и мы были вынуждены бежать с альпийских лугов.



По дороге мы заехали в два храма — Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя. Честно говоря, кроме видов, на которых мы заснялись, ничего интересного для себя я не почерпнул, к сожалению. Да, познакомился с настоятелем храма Арамом, милейшим человеком, но тот, я так понял, переживает непростые времена. Дай Бог ему здоровья и веры, что Бог всё устроит.



После этого мы наконец приехали на шоколадную фабрику. Там экскурсию полностью провела работница фабрики. Через выставочное окно нам показали продукцию фабрики, достаточно небольшую, и мы приняли участие в упаковке шоколадок.



После этого мы вернулись в Ереван. По моему мнению, цена за экскурсию в размере 49 евро совершенно неадекватна, потому что накануне мы были, несмотря на ненастье, в Гегарде, Гарни и Музыкальном ущелье, и нам понравилось больше. А экскурсия оказалась более насыщенной, интересной и адекватной по цене.



Артур — замечательный, добрый человек, но при всём уважении к времени, потраченному на нас, ни по насыщенности, ни по информативности экскурсия не удовлетворила.