Марта — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 743 туристов

Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела. Наша цель — показать Армению такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

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