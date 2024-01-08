Приглашаем детей и их родителей в увлекательное путешествие по западу Армении! За 3 часа вы увидите древний монастырь, погуляете среди гигантских букв армянского алфавита, побродите по живописному Аштараку, а главное — зайдёте в скрытые от глаз туристов комнаты шоколадной фабрики! Узнаете, как делают шоколад, и попробуете свои силы в этом искусстве.
Описание экскурсии
- Монастырь Сагмосаванк, получивший название в честь церковной песни. Вы полюбуетесь, как красиво возвышаются постройки над 90-метровым ущельем, и узнаете, какое из помещений самое старое.
- Аллея Букв — памятник в селе Арташаван, созданный к 1600-летию армянского алфавита. Вы рассмотрите 39 армянских букв и сделаете фотографию возле той, с которой начинается ваше имя.
- Шоколадная фабрика. Вы услышите, как появился шоколад, и увидите процесс его создания.
- После вкусного пребывания на фабрике вас ждёт прогулка по Аштараку. Вы увидите мост 13 века и старинные церкви. Мы расскажем, почему Амаяк из Аштарака купил себе сапоги, и поделимся легендой сестёр.
- К концу прогулки вы по желанию посидите в сказочной кофейне и полакомитесь пончиками с какао. А ещё каждый ребёнок получит подарок на память!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты на шоколадную фабрику, подарок каждому ребёнку.
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и еда в кофейне.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметно за дружественной беседой и интересными фактами об Армении. И подарки для детей в конце экскурсии как вишенка на торте
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С
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Марта прекрасный гид! Всю информацию излагает легко и интересно! Парк с буквами произвел особое впечатление😌 И отдельная благодарность за подарочки! Это так мило! Дети были в восторге! Очень рекомендуем!!!
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А
Экскурсия очень хорошая) понравился гид Марта, все рассказывает интересно, доходчиво (дети все понимали). Показала красивые места)))). Организация отличная) Марте желаем удачи в её деле, спасибо))))
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И
Марта - чудесный, внимательный и тактичный экскурсовод. Ребенку и взрослому было интересно, а милый сюрприз в конце экскурсии- покорил сердца окончательно.
Рекомендую как взрослым, так и детям.
Рекомендую как взрослым, так и детям.
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Фабрика шоколада полнейшее разочарование. Включили видео про историю шоколада, угостили разными вариантами шоколада, дали посмотреть как заворачивают конфетки и дали нам их завернуть тоже. Ожидания и реальность не совпали. Спасибо гиду Арсену, спасал ситуацию своим юмором и неповторимым обаянием. Сильно понравилась локация храма Сагмосаванк. Величие и красота природы впечатляют.
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Все отлично, кроме того факта, что участвовать в производстве шоколада никто не будет, только завернете пару маленьких шоколадок в обертку. Ну и экскурсия не 4 часа, а 2,5.
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