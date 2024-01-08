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А Анна Очень интересная экскурсия, дети были в восторге. Спасибо большое нашему гиду и водителю, дорога прошла незаметно за дружественной беседой и интересными фактами об Армении. И подарки для детей в конце экскурсии как вишенка на торте Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Марта прекрасный гид! Всю информацию излагает легко и интересно! Парк с буквами произвел особое впечатление😌 И отдельная благодарность за подарочки! Это так мило! Дети были в восторге! Очень рекомендуем!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсия очень хорошая) понравился гид Марта, все рассказывает интересно, доходчиво (дети все понимали). Показала красивые места)))). Организация отличная) Марте желаем удачи в её деле, спасибо)))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Марта - чудесный, внимательный и тактичный экскурсовод. Ребенку и взрослому было интересно, а милый сюрприз в конце экскурсии- покорил сердца окончательно.

Рекомендую как взрослым, так и детям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Фабрика шоколада полнейшее разочарование. Включили видео про историю шоколада, угостили разными вариантами шоколада, дали посмотреть как заворачивают конфетки и дали нам их завернуть тоже. Ожидания и реальность не совпали. Спасибо гиду Арсену, спасал ситуацию своим юмором и неповторимым обаянием. Сильно понравилась локация храма Сагмосаванк. Величие и красота природы впечатляют. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет