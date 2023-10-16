Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Приглашаем детей и их родителей в увлекательный тур по западу Армении! За 4 часа вы увидите древний монастырь, погуляете среди гигантских букв армянского алфавита, побродите по живописному Аштараку, а главное — зайдёте в скрытые от глаз туристов комнаты шоколадной фабрики! Узнаете, как делают шоколад, и попробуете свои силы в этом искусстве.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Монастырь Сагмосаванк, получивший название в честь церковной песни. Вы полюбуетесь, как красиво возвышаются постройки над 90-метровым ущельем, и узнаете, какое из помещений самое старое.
- Аллея Букв — памятник в селе Арташаван, созданный к 1600-летию армянского алфавита. Вы рассмотрите 39 армянских букв и сделаете фотографию возле той, с которой начинается ваше имя.
- Шоколадная фабрика. Вы услышите, как появился шоколад, и увидите процесс его создания. А ещё попробуете сделать его самостоятельно!
- После вкусного пребывания на фабрике вас ждёт прогулка по Аштараку. Вы увидите мост 13 века и старинные церкви. Мы расскажем, почему Амаяк из Аштарака купил себе сапоги, и поделимся легендой сестёр.
- К концу прогулки вы по желанию посидите в сказочной кофейне и полакомитесь пончиками с какао. А ещё каждый ребёнок получит подарок на память!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты на шоколадную фабрику, подарок каждому ребёнку.
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и еда в кофейне.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 743 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела. Наша цель — показать Армению такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он обязательно захотел вернуться.
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