Это душевное путешествие в историю города: без музейных витрин, но с живыми дворами, ароматами кофе, старыми лестницами и локациями, которые знают только местные. Мы покажем Ереван, которого почти не осталось.
Вы увидите древний Конд и Голубую мечеть, а после исследуете камерный Старый Норк и заглянете на чай и варенье в гостевой дом.
Описание экскурсии
Эта программа для тех, кто любит атмосферу, глубину и аутентичность. Кто хочет понять, каким был Ереван до масштабной перестройки, почувствовать его ритм и тепло. На нашем маршруте:
- Конд. Старейший район Еревана с извилистыми улочками, арочными дворами и домами 19 века. Вы увидите действующую церковь Сурб Ованес, полуразрушенную старую баню и колоритные дворики, где до сих пор живёт настоящий, неоткрыточный Ереван
- Голубая мечеть 18 века с изразцовыми стенами и тенистым внутренним двором. Здесь оживает история мультикультурного Еревана и восточного квартала, которого больше нет
- Старый Норк и Mamik Guest House. Зелёный холмистый район с видом на город и Арарат. В гостевом доме вас ждёт тёплый приём, домашний кофе, варенье и рассказы о Ереване до шумной эпохи новостроек
Вы узнаете:
- как выглядел Ереван до сталинских и постсоветских перестроек
- почему Конд называют восточным венецианским кварталом
- как мусульманское население жило бок о бок с армянами до 20 века
- что происходило с древними районами во время социалистической реконструкции
- почему Старый Норк — это не просто район, а живой архив памяти
- как устроен настоящий армянский быт
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с короткими пешими остановками (10–30 мин каждая). Поедем на легковом автомобиле или минивэне с кондиционером
- В стоимость включено угощение в Mamik Guest House (домашний кофе, чай, варенье, фрукты)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3152 туристов
