Погружение в историю и природу Армении — сейчас! Вы отправитесь в Татевский монастырь, по желанию пролетите над ущельем по канатной дороге и остановитесь на смотровых точках. Увидите Воротанское ущелье, Сатанинский мост и Арснадзор, услышите о легендах и традициях края. Это будет день с рассказами, пейзажами и впечатлениями.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана

Отправимся к югу страны — по пути вы услышите о местах, которые увидите за день.

12:00 — канатная дорога (по желанию)

С высоты открываются виды на Воротанское ущелье — ради этих масштабов и кадров сюда и приезжают.

12:30 — Татевский монастырь

Экскурсия по комплексу, включая церковь Святых Погоса и Петроса: история, архитектура, легенды. Вы рассмотрите детали и почувствуете атмосферу древней обители.

14:30 — Сатанинский мост

Короткая остановка для прогулки и фото.

15:00 — дозорный пункт Арснадзор

Панорамная точка с видами на окрестности — ещё одна возможность сделать красивые кадры.

15:30 — обед (по желанию)

Можно организовать обед в семейном ресторане местной кухни — для всей группы или по отдельности.

17:00 — отправление в Ереван

Точный тайминг зависит от сезона и остановок. Продолжительность — 10–12 ч.

