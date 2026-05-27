Погружение в историю и природу Армении — сейчас! Вы отправитесь в Татевский монастырь, по желанию пролетите над ущельем по канатной дороге и остановитесь на смотровых точках. Увидите Воротанское ущелье, Сатанинский мост и Арснадзор, услышите о легендах и традициях края. Это будет день с рассказами, пейзажами и впечатлениями.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Еревана
Отправимся к югу страны — по пути вы услышите о местах, которые увидите за день.
12:00 — канатная дорога (по желанию)
С высоты открываются виды на Воротанское ущелье — ради этих масштабов и кадров сюда и приезжают.
12:30 — Татевский монастырь
Экскурсия по комплексу, включая церковь Святых Погоса и Петроса: история, архитектура, легенды. Вы рассмотрите детали и почувствуете атмосферу древней обители.
14:30 — Сатанинский мост
Короткая остановка для прогулки и фото.
15:00 — дозорный пункт Арснадзор
Панорамная точка с видами на окрестности — ещё одна возможность сделать красивые кадры.
15:30 — обед (по желанию)
Можно организовать обед в семейном ресторане местной кухни — для всей группы или по отдельности.
17:00 — отправление в Ереван
Точный тайминг зависит от сезона и остановок. Продолжительность — 10–12 ч.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе, в салоне есть питьевая вода
- Дополнительные расходы (по желанию): канатная дорога — от 1000 до 9000 драмов (~€2,3–20,7) в зависимости от сезона и вашего роста, обед — по меню
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Аршакуняц
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 486 туристов
В сфере туризма с 2015 года. Есть своя туристическая компания. Очень люблю свою работу, так как она связана с моей родной Арменией. Жизнерадостный и добрый человек — я всегда рад гостям. Как и люди, которые работают в моей команде. Мы с удовольствием откроем для вас всю красоту Армении и познакомим с её наследием.
