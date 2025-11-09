Путешествие из Еревана к Татеву — это путь в глубину времени к пониманию духа Армении. Я расскажу вам историю этого величественного памятника и древние легенды.
А также познакомлю с творчеством средневекового миниатюриста, искусством виноделия и армянской жизненной философией. При желании вы попробуете местное вино и прокатитесь по самой длинной в мире канатной дороге.
Описание экскурсии
По пути мы будем останавливаться в самых интересных локациях, чтобы любоваться горными пейзажами, фотографировать и знакомиться с культурой этих необыкновенных мест:
Монастырь Нораванк, окружённый загадочными красноватыми скалами, — духовный центр средневекового Сюника (региона Армении). Я расскажу о знаменитом миниатюристе, скульпторе и архитекторе Момике, который жил и творил здесь в 14 веке.
Село Арени и Птичья пещера — здесь недавно была обнаружена древнейшая винодельня в мире. Её история насчитывает более 6000 лет! Мы побываем в пещере и пообедаем шашлыком. А взрослые путешественники смогут продегустировать восхитительное местное вино. И получат очень необычный подарок…
Средневековый Татевский монастырь
- В монастырь мы поднимемся по самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева»
- На вершине я расскажу вам о ключевых этапах истории монастыря и его значении для армянской культуры и духовности
- Мы поговорим о его основании и строительстве в 9 веке
- Я объясню, почему Татев стал важнейшим религиозным и образовательным центром средневековой Армении
- Вы узнаете о выдающихся монахах и учёных, которые здесь трудились
- Мы обсудим влияние Татевского монастыря на развитие армянского искусства и науки
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Chevrolet Cruz с кондиционером (пожалуйста, заранее предупредите, если необходимо установить детское кресло)
- Дополнительно оплачивается:
— обед с вином — около $17 с чел. (7000 драм)
— вход в Птичью пещеру — $3,75 с чел. (1500 драм)
— билет в оба конца на канатную дорогу — $23,68 с чел. (9000 драм)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен — ваш гид в Ереване
Привет! меня зовут Арсен. По професcии я историк влюбленный в свою страну. Много лет я занимаюсь исследованиями в архивах и с радостью поделюсь с вами фактами, которые вы не прочитаете в путеводителях. Со мной вы познакомитесь не только с историей и культурой нашей страны, но и с легендами, и мифами. Добро пожаловать в Армению!!!Задать вопрос
