Путешествие из Еревана к Татеву — это путь в глубину времени к пониманию духа Армении. Я расскажу вам историю этого величественного памятника и древние легенды. А также познакомлю с творчеством средневекового миниатюриста, искусством виноделия и армянской жизненной философией. При желании вы попробуете местное вино и прокатитесь по самой длинной в мире канатной дороге.

По пути мы будем останавливаться в самых интересных локациях, чтобы любоваться горными пейзажами, фотографировать и знакомиться с культурой этих необыкновенных мест:

Монастырь Нораванк, окружённый загадочными красноватыми скалами, — духовный центр средневекового Сюника (региона Армении). Я расскажу о знаменитом миниатюристе, скульпторе и архитекторе Момике, который жил и творил здесь в 14 веке.

Село Арени и Птичья пещера — здесь недавно была обнаружена древнейшая винодельня в мире. Её история насчитывает более 6000 лет! Мы побываем в пещере и пообедаем шашлыком. А взрослые путешественники смогут продегустировать восхитительное местное вино. И получат очень необычный подарок…

Средневековый Татевский монастырь

В монастырь мы поднимемся по самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева»

На вершине я расскажу вам о ключевых этапах истории монастыря и его значении для армянской культуры и духовности

Мы поговорим о его основании и строительстве в 9 веке

Я объясню, почему Татев стал важнейшим религиозным и образовательным центром средневековой Армении

Вы узнаете о выдающихся монахах и учёных, которые здесь трудились

Мы обсудим влияние Татевского монастыря на развитие армянского искусства и науки

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном Chevrolet Cruz с кондиционером (пожалуйста, заранее предупредите, если необходимо установить детское кресло)