Трансфер из аэропорта Еревана до горнолыжного курорта Цахкадзор

Водитель встретит вас в зоне прилёта аэропорта Звартноц с именной табличкой, поможет с багажом и проводит к машине.
Вы отправитесь на минивэне Honda Elysion Prestige: мягкий ход, удобные сиденья и просторный салон обеспечат приятный путь до курорта.
Описание трансфер
Организационные детали
- Стоимость указана для промежутка от 8:00 до 21:00. Можем организовать трансфер ночью или ранним утром за доплату €50.
- Можем предложить Mercedes-Benz Viano (до 7 мест) и Mercedes-Benz Sprinter (до 18 мест). Стоимость уточняйте в переписке.
- Предоставим детское кресло — по запросу за доплату €50.
- Первые 60 минут ожидания — бесплатно. Если рейс задержится, каждый дополнительный час ожидания — €35.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 736 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и
