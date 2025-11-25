Мои заказы

Трансфер из Еревана в живописные города Араратской долины и обратно

За один день узнать Татев и село Хндзореск - от таинственных пещер до монастыря над пропастью
Добро пожаловать в настоящую Армению! Тёплую, щедрую, наполненную ароматами специй, домашней долмы и выдержанного вина.

В комфортной однодневной поездке из Еревана в Татев и обратно мы сделаем всё, чтобы вы не просто увидели красоты страны, но и попробовали их на вкус, а затем унесли с собой в виде воспоминаний, которые останутся с вами навсегда.
Описание трансфер

Обратите внимание: это программа без гида. Водитель-сопровождающий окажет необходимые транспортные услуги, а также будет приятным собеседником. Информацию о локациях вы получите из подробного текстового документа.

Что вас ожидает

Встреча в Ереване

За ваш комфорт и безопасность отвечает наш водитель на автомобиле Mercedes Viano. Просторный салон, кондиционер и большие панорамные окна создадут идеальные условия для путешествия по живописным дорогам страны.

Араратская долина и ущелье Упи Дзор

Дорога петляет среди виноградников и фруктовых садов, а на горизонте — величавый Арарат. Первая остановка — загадочное ущелье Упи Дзор, где алые скалы будто высечены огнём. Здесь, в тишине, спрятана пещера Магеллана — место, окутанное древними преданиями.

В гости к Ладе

Под звуки дудука и запах свежего лаваша вас встретит Лада — хозяйка с широкой улыбкой и открытым сердцем. В её дворике вас ждёт:

  • ароматное домашнее вино с историями о горах и любви
  • горные чаи, собранные вручную
  • сухофрукты, впитавшие южное солнце
  • душистые специи — каждая со своим характером

Водохранилище Спандаряна

Зеркальная гладь воды, в которой отражаются небо и горы. Но под ней — целая история: утонувшая молоканская деревня с церковью, о которой до сих пор шепчут местные. Здесь время будто остановилось, сохраняя память о прошлом.

Татевский монастырь

Он не просто стоит на скале — он парит над Воротанским ущельем. Добраться сюда можно по «Крыльям Татева» — самой длинной канатной дороге в мире. 12 минут полёта — и перед вами открывается вид, от которого замирает сердце.

Хндзореск — пещерный мир

Это не музей, а живой след прошлого: дома, вырубленные в скалах, где ещё в середине 20 века жили люди. Вы пройдёте по 160-метровому висячему мосту, который слегка качается под ногами, открывая вид на ущелье и тайные пещеры.

Возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Поездка проходит без гида, но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так, чтобы вы могли путешествовать в своём темпе — без спешки, с наслаждением и свободой
  • Трансфер по программе проходит на просторном Mercedes Viano
  • С вами поедет один из водителей нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога — 9 000 драмов за человека
  • Местный гид в селе Хндзореск — 4 000 драмов независимо от количества людей
  • Обед у Лады — 5 000 драмов

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2115 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

