Трансфер из Еревана в живописные города Араратской долины и обратно

Добро пожаловать в настоящую Армению! Тёплую, щедрую, наполненную ароматами специй, домашней долмы и выдержанного вина. В комфортной однодневной поездке из Еревана в Татев и обратно мы сделаем всё, чтобы вы не просто увидели красоты страны, но и попробовали их на вкус, а затем унесли с собой в виде воспоминаний, которые останутся с вами навсегда.

за 1–3 человек или €80 за человека, если вас больше

Обратите внимание: это программа без гида. Водитель-сопровождающий окажет необходимые транспортные услуги, а также будет приятным собеседником. Информацию о локациях вы получите из подробного текстового документа.

Что вас ожидает

Встреча в Ереване

За ваш комфорт и безопасность отвечает наш водитель на автомобиле Mercedes Viano. Просторный салон, кондиционер и большие панорамные окна создадут идеальные условия для путешествия по живописным дорогам страны.

Араратская долина и ущелье Упи Дзор

Дорога петляет среди виноградников и фруктовых садов, а на горизонте — величавый Арарат. Первая остановка — загадочное ущелье Упи Дзор, где алые скалы будто высечены огнём. Здесь, в тишине, спрятана пещера Магеллана — место, окутанное древними преданиями.

В гости к Ладе

Под звуки дудука и запах свежего лаваша вас встретит Лада — хозяйка с широкой улыбкой и открытым сердцем. В её дворике вас ждёт:

ароматное домашнее вино с историями о горах и любви

горные чаи, собранные вручную

сухофрукты, впитавшие южное солнце

душистые специи — каждая со своим характером

Водохранилище Спандаряна

Зеркальная гладь воды, в которой отражаются небо и горы. Но под ней — целая история: утонувшая молоканская деревня с церковью, о которой до сих пор шепчут местные. Здесь время будто остановилось, сохраняя память о прошлом.

Татевский монастырь

Он не просто стоит на скале — он парит над Воротанским ущельем. Добраться сюда можно по «Крыльям Татева» — самой длинной канатной дороге в мире. 12 минут полёта — и перед вами открывается вид, от которого замирает сердце.

Хндзореск — пещерный мир

Это не музей, а живой след прошлого: дома, вырубленные в скалах, где ещё в середине 20 века жили люди. Вы пройдёте по 160-метровому висячему мосту, который слегка качается под ногами, открывая вид на ущелье и тайные пещеры.

Возвращение в Ереван

Организационные детали

Поездка проходит без гида, но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так, чтобы вы могли путешествовать в своём темпе — без спешки, с наслаждением и свободой

Трансфер по программе проходит на просторном Mercedes Viano

С вами поедет один из водителей нашей команды

