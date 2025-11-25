Трансфер из Еревана в живописные города Араратской долины и обратно

В комфортной однодневной поездке из Еревана в Татев и обратно мы сделаем всё, чтобы вы не просто увидели красоты страны, но и попробовали их на вкус, а затем унесли с собой в виде воспоминаний, которые останутся с вами навсегда.
Описание трансфер
Обратите внимание: это программа без гида. Водитель-сопровождающий окажет необходимые транспортные услуги, а также будет приятным собеседником. Информацию о локациях вы получите из подробного текстового документа.
Что вас ожидает
Встреча в Ереване
За ваш комфорт и безопасность отвечает наш водитель на автомобиле Mercedes Viano. Просторный салон, кондиционер и большие панорамные окна создадут идеальные условия для путешествия по живописным дорогам страны.
Араратская долина и ущелье Упи Дзор
Дорога петляет среди виноградников и фруктовых садов, а на горизонте — величавый Арарат. Первая остановка — загадочное ущелье Упи Дзор, где алые скалы будто высечены огнём. Здесь, в тишине, спрятана пещера Магеллана — место, окутанное древними преданиями.
В гости к Ладе
Под звуки дудука и запах свежего лаваша вас встретит Лада — хозяйка с широкой улыбкой и открытым сердцем. В её дворике вас ждёт:
- ароматное домашнее вино с историями о горах и любви
- горные чаи, собранные вручную
- сухофрукты, впитавшие южное солнце
- душистые специи — каждая со своим характером
Водохранилище Спандаряна
Зеркальная гладь воды, в которой отражаются небо и горы. Но под ней — целая история: утонувшая молоканская деревня с церковью, о которой до сих пор шепчут местные. Здесь время будто остановилось, сохраняя память о прошлом.
Татевский монастырь
Он не просто стоит на скале — он парит над Воротанским ущельем. Добраться сюда можно по «Крыльям Татева» — самой длинной канатной дороге в мире. 12 минут полёта — и перед вами открывается вид, от которого замирает сердце.
Хндзореск — пещерный мир
Это не музей, а живой след прошлого: дома, вырубленные в скалах, где ещё в середине 20 века жили люди. Вы пройдёте по 160-метровому висячему мосту, который слегка качается под ногами, открывая вид на ущелье и тайные пещеры.
Возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поездка проходит без гида, но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так, чтобы вы могли путешествовать в своём темпе — без спешки, с наслаждением и свободой
- Трансфер по программе проходит на просторном Mercedes Viano
- С вами поедет один из водителей нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога — 9 000 драмов за человека
- Местный гид в селе Хндзореск — 4 000 драмов независимо от количества людей
- Обед у Лады — 5 000 драмов