С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу
«Майлер» — современный горнолыжный курорт, расположенный всего в 30 км от Еревана.
Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель.
По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.
Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель.
По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.
Ближайшие даты:
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даты
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Описание
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Если вы хотите покататься по склонам горы Арагац на лыжах или сноуборде — наше предложение для вас! Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель. Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison.
Организационные детали
- Это трансфер без сопровождения гида
- В стоимость включён только трансфер туда-обратно. Все расходы на горнолыжном курорте (канатная дорога, аренда снаряжения, питание) оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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