«Майлер» — современный горнолыжный курорт, расположенный всего в 30 км от Еревана. Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель. По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.

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Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Если вы хотите покататься по склонам горы Арагац на лыжах или сноуборде — наше предложение для вас! Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель. Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison.

Организационные детали