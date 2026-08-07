«Майлер» — современный горнолыжный курорт, расположенный всего в 30 км от Еревана.
Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель.
По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.
Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель.
По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Если вы хотите покататься по склонам горы Арагац на лыжах или сноуборде — наше предложение для вас! Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель. Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison.
Организационные детали
- Это трансфер без сопровождения гида
- В стоимость включён только трансфер туда-обратно. Все расходы на горнолыжном курорте (канатная дорога, аренда снаряжения, питание) оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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