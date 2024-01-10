Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Индивидуальный трансфер в Ереване

С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу

«Майлер» — современный горнолыжный курорт, расположенный всего в 30 км от Еревана.

Мы довезём вас до него на комфортабельном авто, сориентируем на местности и после катания привезём обратно в отель.

По желанию по пути можно сделать фотостопы у аллеи Армянского алфавита, монастырей Ованаванк и Сагмосаванк.
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
Ближайшие даты:
10
янв
11
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12
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даты

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Если вы хотите покататься по склонам горы Арагац на лыжах или сноуборде — наше предложение для вас! Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель. Трансфер проходит на современных комфортабельных авто: Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison.

Организационные детали

  • Это трансфер без сопровождения гида
  • В стоимость включён только трансфер туда-обратно. Все расходы на горнолыжном курорте (канатная дорога, аренда снаряжения, питание) оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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