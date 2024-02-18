Покататься на лыжах или сноуборде, посетить храмы и раскрыть тайну барельефа «неразумные девы»
Совсем недавно, 11 февраля 2023 года, в Армении открылся новый горнолыжный курорт Myler Mountain Resort. Здесь новые подъёмники, мало людей и много красивых пейзажей. Вы сможете покататься по широким склонам и пообедать с видом на заснеженные вершины.
По пути заедем на самый большой фудкорт страны, изучим базилику 4 века и посетим монастырь на краю разлома.
По пути заедем на самый большой фудкорт страны, изучим базилику 4 века и посетим монастырь на краю разлома.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
21
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
28
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Главная цель нашей поездки — отдохнуть на современном горнолыжном курорте Myler Mountain Resort (3-4 часа). Он находится недалеко от города Апаран (в 50 км от Еревана) на склонах хребтов Цахкуняц и Техеняц. Здесь удобные широкие трассы и почти нет туристов. Но если вы не хотите или не умеете кататься, можно будет просто подняться на канатной дороге на смотровую, полюбоваться панорамами и пообедать в армянском ресторане.
По пути на курорт вы увидите:
- Монастырь Ованаванк 4-13 веков. По преданию его основал сам Григорий Просветитель, креститель Армении. Главная купольная церковь стоит прямо на краю глубокого каньона, откуда в ясную погоду можно увидеть Арарат. Я расскажу вам историю барельефа «Неразумные девы», изображённого на тимпане церкви.
- Мемориал армянскому алфавиту. Он был открыт в 2005 году на 1600-летие со дня создания армянских букв. Они высечены из красного туфа в рост человека.
- Гигантский 33-метровый 3D-крест. Установлен в честь 1700-летия принятия христианства как государственной религии. Отсюда открывается фантастический вид сразу на три вершины — Арарат, Арагац и Ара.
- Базилика Святого Креста 4 века. Мы с вами заглянем внутрь и изучим развитие армянской храмовой архитектуры — от первых Сиро-Византийских базилик до больших крестово-купольных конструкций.
- Мемориал Баш-Апаран, посвящённый победе армянского ополчения над турками в мае 1918 года.
- Апаранское водохранилище на реке Касах. На эту живописную локацию заезжаем только в тёплое время года — с апреля по ноябрь.
- Самый большой и вкусный фудкорт в Армении находится в городе Апаран. Вы увидите, как пекут армянский лаваш, грузинский пури и разнообразные восточные сладости. И кончено же, сможете их попробовать.
Организационные детали
- На курорте можно взять инвентарь напрокат
- Поедем на автомобиле Mercedes Viano с возможностью перевозить инвентарь на крыше
- Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу — €8 за 1 подъём. Также вы можете взять ски-пасс на день — €35.
- Обед в стоимость не входит
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 56 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие туры из Еревана
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Ереван и древности Армении: экскурсия с мастер-классом
Исследуйте сокровища Еревана, тайны Гарни и духовность Гегарда в одной познавательной экскурсии
в любой точке в пределах Еревана
19 фев
21 фев
22 фев
25 фев
от 165€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан
у вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
19 фев
20 фев
21 фев
22 фев
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Лед и пламя: горнолыжный Цахкадзор и горячие источники
Прокатиться на лыжах по склонам города-курорта, а затем расслабиться в термальном бассейне
в центре города
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
€115 за всё до 2 чел.