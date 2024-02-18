Горнолыжный курорт, монастыри и 3D-крест: путешествие из Еревана
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Покататься на лыжах или сноуборде, посетить храмы и раскрыть тайну барельефа «неразумные девы»

Совсем недавно, 11 февраля 2023 года, в Армении открылся новый горнолыжный курорт Myler Mountain Resort. Здесь новые подъёмники, мало людей и много красивых пейзажей. Вы сможете покататься по широким склонам и пообедать с видом на заснеженные вершины.

По пути заедем на самый большой фудкорт страны, изучим базилику 4 века и посетим монастырь на краю разлома.
Горнолыжный курорт, монастыри и 3D-крест: путешествие из Еревана
Горнолыжный курорт, монастыри и 3D-крест: путешествие из Еревана
Горнолыжный курорт, монастыри и 3D-крест: путешествие из Еревана
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Описание

Что вас ожидает

Главная цель нашей поездки — отдохнуть на современном горнолыжном курорте Myler Mountain Resort (3-4 часа). Он находится недалеко от города Апаран (в 50 км от Еревана) на склонах хребтов Цахкуняц и Техеняц. Здесь удобные широкие трассы и почти нет туристов. Но если вы не хотите или не умеете кататься, можно будет просто подняться на канатной дороге на смотровую, полюбоваться панорамами и пообедать в армянском ресторане.

По пути на курорт вы увидите:

  • Монастырь Ованаванк 4-13 веков. По преданию его основал сам Григорий Просветитель, креститель Армении. Главная купольная церковь стоит прямо на краю глубокого каньона, откуда в ясную погоду можно увидеть Арарат. Я расскажу вам историю барельефа «Неразумные девы», изображённого на тимпане церкви.
  • Мемориал армянскому алфавиту. Он был открыт в 2005 году на 1600-летие со дня создания армянских букв. Они высечены из красного туфа в рост человека.
  • Гигантский 33-метровый 3D-крест. Установлен в честь 1700-летия принятия христианства как государственной религии. Отсюда открывается фантастический вид сразу на три вершины — Арарат, Арагац и Ара.
  • Базилика Святого Креста 4 века. Мы с вами заглянем внутрь и изучим развитие армянской храмовой архитектуры — от первых Сиро-Византийских базилик до больших крестово-купольных конструкций.
  • Мемориал Баш-Апаран, посвящённый победе армянского ополчения над турками в мае 1918 года.
  • Апаранское водохранилище на реке Касах. На эту живописную локацию заезжаем только в тёплое время года — с апреля по ноябрь.
  • Самый большой и вкусный фудкорт в Армении находится в городе Апаран. Вы увидите, как пекут армянский лаваш, грузинский пури и разнообразные восточные сладости. И кончено же, сможете их попробовать.

Организационные детали

  • На курорте можно взять инвентарь напрокат
  • Поедем на автомобиле Mercedes Viano с возможностью перевозить инвентарь на крыше
  • Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу — €8 за 1 подъём. Также вы можете взять ски-пасс на день — €35.
  • Обед в стоимость не входит
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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