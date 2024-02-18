Совсем недавно, 11 февраля 2023 года, в Армении открылся новый горнолыжный курорт Myler Mountain Resort. Здесь новые подъёмники, мало людей и много красивых пейзажей. Вы сможете покататься по широким склонам и пообедать с видом на заснеженные вершины. По пути заедем на самый большой фудкорт страны, изучим базилику 4 века и посетим монастырь на краю разлома.

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Описание

Что вас ожидает

Главная цель нашей поездки — отдохнуть на современном горнолыжном курорте Myler Mountain Resort (3-4 часа). Он находится недалеко от города Апаран (в 50 км от Еревана) на склонах хребтов Цахкуняц и Техеняц. Здесь удобные широкие трассы и почти нет туристов. Но если вы не хотите или не умеете кататься, можно будет просто подняться на канатной дороге на смотровую, полюбоваться панорамами и пообедать в армянском ресторане.

По пути на курорт вы увидите:

Монастырь Ованаванк 4-13 веков . По преданию его основал сам Григорий Просветитель, креститель Армении. Главная купольная церковь стоит прямо на краю глубокого каньона, откуда в ясную погоду можно увидеть Арарат. Я расскажу вам историю барельефа «Неразумные девы», изображённого на тимпане церкви.

. По преданию его основал сам Григорий Просветитель, креститель Армении. Главная купольная церковь стоит прямо на краю глубокого каньона, откуда в ясную погоду можно увидеть Арарат. Я расскажу вам историю барельефа «Неразумные девы», изображённого на тимпане церкви. Мемориал армянскому алфавиту . Он был открыт в 2005 году на 1600-летие со дня создания армянских букв. Они высечены из красного туфа в рост человека.

. Он был открыт в 2005 году на 1600-летие со дня создания армянских букв. Они высечены из красного туфа в рост человека. Гигантский 33-метровый 3D-крест . Установлен в честь 1700-летия принятия христианства как государственной религии. Отсюда открывается фантастический вид сразу на три вершины — Арарат, Арагац и Ара.

. Установлен в честь 1700-летия принятия христианства как государственной религии. Отсюда открывается фантастический вид сразу на три вершины — Арарат, Арагац и Ара. Базилика Святого Креста 4 века . Мы с вами заглянем внутрь и изучим развитие армянской храмовой архитектуры — от первых Сиро-Византийских базилик до больших крестово-купольных конструкций.

. Мы с вами заглянем внутрь и изучим развитие армянской храмовой архитектуры — от первых Сиро-Византийских базилик до больших крестово-купольных конструкций. Мемориал Баш-Апаран , посвящённый победе армянского ополчения над турками в мае 1918 года.

, посвящённый победе армянского ополчения над турками в мае 1918 года. Апаранское водохранилище на реке Касах. На эту живописную локацию заезжаем только в тёплое время года — с апреля по ноябрь.

на реке Касах. На эту живописную локацию заезжаем только в тёплое время года — с апреля по ноябрь. Самый большой и вкусный фудкорт в Армении находится в городе Апаран. Вы увидите, как пекут армянский лаваш, грузинский пури и разнообразные восточные сладости. И кончено же, сможете их попробовать.

Организационные детали