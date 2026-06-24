Сейчас в Ереване в категории "Трансферы до достопримечательностей" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 319 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5