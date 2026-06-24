Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
26 июн в 00:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
С комфортом доехать до Гарни, Симфонии камней, Гегарда и озера Севан за 1 день
Начало: У вашего отеля в малом центре города
Завтра в 00:00
26 июн в 00:00
от €140 за человека
-
5%
Индивидуальная
Трансфер из Еревана в живописные города Араратской долины и обратно
За один день узнать Татев и село Хндзореск - от таинственных пещер до монастыря над пропастью
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €319
€335 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Еревана в Тбилиси через Севан, Севанаванк, озеро Парз и Иджеванский винзавод
Превратить трансфер в путешествие по озёрам, монастырям и винным традициям Армении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин (по желанию)
Добраться в отель или аэропорт с комфортом, а по дороге посмотреть духовный центр Армении
Начало: У аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€99
€110 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Трансферы до достопримечательностей»
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