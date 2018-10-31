Две популярные достопримечательности расположены на расстоянии 6 км друг от друга и в 28 км от Еревана. Храм Гарни известен как единственный памятник Армении, дошедший до нас со времен язычества.
Описание экскурсииХрам Гарни Богатая история армян привлекает миллионы туристов ежегодно. Узнайте страну и ее достопримечательности, заказав экскурсию в храм Гарни, который построен в I веке нашей эры. Язычники воздвигли сооружение во время античной эпохи, а позже армянские правители сделали храм своей резиденций — безопасное и неприступное место с хорошим климатом. Достопримечательность расположена в 28 километрах от Еревана — вас ждет увлекательная поездка на комфортном транспорте с гидом. Храм Гарни — это единственный памятник в стране, который сохранился со времен язычества. На лестнице древние скульпторы изобразили атлантов, стоящих на коленях с поднятыми руками к небу. Также повсюду изображены орнаменты с местным колоритом — виноград, гранат, цветы. Внутри сооружения святилище, где раньше стояла статуя божества. Цитадель небольшого размера и идеально подходила для царской семьи, поэтому армянские правители любили проводить здесь время. После сильного землетрясения 1679 года сооружение сильно разрушилось. В XIX веке памятник архитектуры привлекает внимание ученых со всего мира: Шарден, Мориер, Смирнов, Манандян и другие. Спустя долгие годы — в 1976 году — были завершены работы по реконструкции храма. Теперь это место посещают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к древнему памятнику архитектуры и культуры армянского народа. Скальный монастырь Гегард Увлекательное путешествие продолжается — водитель и гид отвезут вас в монастырь Гегард, чтобы рассказать его историю. Туристы увидят своими глазами место, имеющие сильную энергетику. Название в переводе означает копье. Апостол Фадеев привез копье, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте в Армению. Реликвию хранят в музее Эчмиадзина. Архитектурный и религиозный памятник включен в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие. Комплекс наполовину расположен в скале, что делает его уникальным сооружением. На территории монастыря Гегард есть пещерные кельи и часовни, а также служебные помещения и алтари. Это место имело большое значение в жизни армян — строительство началось в 1160 году. Монастырь Гегард стал центром притяжения паломников, ведь в нем хранились святые реликвии.
Ежедневно в 9:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Арка Чаренца
Что включено
- Автомобиль
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Гарни
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания (Машина заедет за Вами)
Завершение: Центр Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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