Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить А монастырь Гегард наполовину расположен в скале. Он назван в честь копья, которым, согласно преданию, пронзили распятого Иисуса Христа. Вы отправитесь туда на автомобиле и посетите оба памятника. Экскурсия займет 5 часов. Две популярные достопримечательности расположены на расстоянии 6 км друг от друга и в 28 км от Еревана. Храм Гарни известен как единственный памятник Армении, дошедший до нас со времен язычества. 4 3 оценки

Туроператор Blablatour Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $135 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 3 отзыва 🇷🇺 русский 6 часов 1-6 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Храм Гарни Богатая история армян привлекает миллионы туристов ежегодно. Узнайте страну и ее достопримечательности, заказав экскурсию в храм Гарни, который построен в I веке нашей эры. Язычники воздвигли сооружение во время античной эпохи, а позже армянские правители сделали храм своей резиденций — безопасное и неприступное место с хорошим климатом. Достопримечательность расположена в 28 километрах от Еревана — вас ждет увлекательная поездка на комфортном транспорте с гидом. Храм Гарни — это единственный памятник в стране, который сохранился со времен язычества. На лестнице древние скульпторы изобразили атлантов, стоящих на коленях с поднятыми руками к небу. Также повсюду изображены орнаменты с местным колоритом — виноград, гранат, цветы. Внутри сооружения святилище, где раньше стояла статуя божества. Цитадель небольшого размера и идеально подходила для царской семьи, поэтому армянские правители любили проводить здесь время. После сильного землетрясения 1679 года сооружение сильно разрушилось. В XIX веке памятник архитектуры привлекает внимание ученых со всего мира: Шарден, Мориер, Смирнов, Манандян и другие. Спустя долгие годы — в 1976 году — были завершены работы по реконструкции храма. Теперь это место посещают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к древнему памятнику архитектуры и культуры армянского народа. Скальный монастырь Гегард Увлекательное путешествие продолжается — водитель и гид отвезут вас в монастырь Гегард, чтобы рассказать его историю. Туристы увидят своими глазами место, имеющие сильную энергетику. Название в переводе означает копье. Апостол Фадеев привез копье, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте в Армению. Реликвию хранят в музее Эчмиадзина. Архитектурный и религиозный памятник включен в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие. Комплекс наполовину расположен в скале, что делает его уникальным сооружением. На территории монастыря Гегард есть пещерные кельи и часовни, а также служебные помещения и алтари. Это место имело большое значение в жизни армян — строительство началось в 1160 году. Монастырь Гегард стал центром притяжения паломников, ведь в нем хранились святые реликвии.

Ежедневно в 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Гарни

Монастырь Гегард

Арка Чаренца Что включено Автомобиль

Услуги гида Что не входит в цену Входной билет в храм Гарни

Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.) Где начинаем и завершаем? Начало: Ваше место проживания (Машина заедет за Вами) Завершение: Центр Еревана Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.