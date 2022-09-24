Храм Гарни

Богатая история армян привлекает миллионы туристов ежегодно. Узнайте страну и ее достопримечательности, заказав экскурсию в храм Гарни, который построен в I веке нашей эры. Язычники воздвигли сооружение во время античной эпохи, а позже армянские правители сделали храм своей резиденций — безопасное и неприступное место с хорошим климатом.

Достопримечательность расположена в 28 километрах от Еревана — вас ждет увлекательная поездка на комфортном транспорте с гидом.

Храм Гарни — это единственный памятник в стране, который сохранился со времен язычества. На лестнице древние скульпторы изобразили атлантов, стоящих на коленях с поднятыми руками к небу. Также повсюду изображены орнаменты с местным колоритом — виноград, гранат, цветы. Внутри сооружения святилище, где раньше стояла статуя божества. Цитадель небольшого размера и идеально подходила для царской семьи, поэтому армянские правители любили проводить здесь время.

После сильного землетрясения 1679 года сооружение сильно разрушилось. В XIX веке памятник архитектуры привлекает внимание ученых со всего мира: Шарден, Мориер, Смирнов, Манандян и другие. Спустя долгие годы — в 1976 году — были завершены работы по реконструкции храма. Теперь это место посещают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к древнему памятнику архитектуры и культуры армянского народа.

Скальный монастырь Гегард

Увлекательное путешествие продолжается — водитель и гид отвезут вас в монастырь Гегард, чтобы рассказать его историю. Туристы увидят своими глазами место, имеющие сильную энергетику. Название в переводе означает копье. Апостол Фадеев привез копье, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте в Армению. Реликвию хранят в музее Эчмиадзина. Архитектурный и религиозный памятник включен в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие.

Комплекс наполовину расположен в скале, что делает его уникальным сооружением. На территории монастыря Гегард есть пещерные кельи и часовни, а также служебные помещения и алтари. Это место имело большое значение в жизни армян — строительство началось в 1160 году. Монастырь Гегард стал центром притяжения паломников, ведь в нем хранились святые реликвии.