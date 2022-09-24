Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат

Две популярные достопримечательности расположены на расстоянии 6 км друг

Две популярные достопримечательности расположены на расстоянии 6 км друг от друга и в 28 км от Еревана. Храм Гарни известен как единственный памятник Армении, дошедший до нас со времен язычества. А монастырь Гегард наполовину расположен в скале. Он назван в честь копья, которым, согласно преданию, пронзили распятого Иисуса Христа. Вы отправитесь туда на автомобиле и посетите оба памятника. Экскурсия займет 5 часов.
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат
Тур Гарни, Гегард и Арка Чаренца с видом на Арарат

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Арка Чаренца
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Описание

Храм Гарни

Богатая история армян привлекает миллионы туристов ежегодно. Узнайте страну и ее достопримечательности, заказав экскурсию в храм Гарни, который построен в I веке нашей эры. Язычники воздвигли сооружение во время античной эпохи, а позже армянские правители сделали храм своей резиденций — безопасное и неприступное место с хорошим климатом.
Достопримечательность расположена в 28 километрах от Еревана — вас ждет увлекательная поездка на комфортном транспорте с гидом.
Храм Гарни — это единственный памятник в стране, который сохранился со времен язычества. На лестнице древние скульпторы изобразили атлантов, стоящих на коленях с поднятыми руками к небу. Также повсюду изображены орнаменты с местным колоритом — виноград, гранат, цветы. Внутри сооружения святилище, где раньше стояла статуя божества. Цитадель небольшого размера и идеально подходила для царской семьи, поэтому армянские правители любили проводить здесь время.
После сильного землетрясения 1679 года сооружение сильно разрушилось. В XIX веке памятник архитектуры привлекает внимание ученых со всего мира: Шарден, Мориер, Смирнов, Манандян и другие. Спустя долгие годы — в 1976 году — были завершены работы по реконструкции храма. Теперь это место посещают миллионы туристов, чтобы прикоснуться к древнему памятнику архитектуры и культуры армянского народа.

Скальный монастырь Гегард

Увлекательное путешествие продолжается — водитель и гид отвезут вас в монастырь Гегард, чтобы рассказать его историю. Туристы увидят своими глазами место, имеющие сильную энергетику. Название в переводе означает копье. Апостол Фадеев привез копье, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте в Армению. Реликвию хранят в музее Эчмиадзина. Архитектурный и религиозный памятник включен в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие.
Комплекс наполовину расположен в скале, что делает его уникальным сооружением. На территории монастыря Гегард есть пещерные кельи и часовни, а также служебные помещения и алтари. Это место имело большое значение в жизни армян — строительство началось в 1160 году. Монастырь Гегард стал центром притяжения паломников, ведь в нем хранились святые реликвии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в храм Гарни
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания (Машина заедет за Вами)
Завершение: Центр Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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