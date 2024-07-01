Чаепитие на фоне Арарата с посещением храма Гарни и монастыря Гегард

Во время данного тура вы познакомитесь с историей монастыря Гегард и посетите языческий храм Гарни.

Затем вас ждет отдых в семейном доме в селе Гегард, где вы попробуете чай с сухофруктами на веранде с прекрасным видом на гору Арарат. Смеси местных травяных чаев собирают в экологически чистых высокогорных зонах Армении.
Чаепитие на фоне Арарата с посещением храма Гарни и монастыря Гегард
Чаепитие на фоне Арарата с посещением храма Гарни и монастыря Гегард
Чаепитие на фоне Арарата с посещением храма Гарни и монастыря Гегард
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Первая остановка будет у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Затем вы посетите село Гегард, где находится семейная фабрика сухофруктов и чаев Рити, которая была основана в 2013 году. Их чаи и сухофрукты получили популярность по всему миру. Они отличаются тем, что процесс сбора, сушки и обработки трав осуществляется только естественным путем без какого-либо химического вмешательства, что и гарантирует их приятный вкус, полезность и красивый вид. На месте, по вашему желанию, вы можете приобрести чаи в красивых упаковках разных видов и сухофрукты собственного производства. Вам проведут тур и расскажут как производится продукция.
  • Горный букет. Состав: чабрец, мята, головчатка, цикорий, зверобой, бессмертник, листья айвы, листья малины, лепестки роз.
  • Цветочная триада. Состав: чабрец, мята, душица.
  • Королевский чай. Состав: липа, листья граната, ромашка, листья вишни, мята, листья малины, листья черной смородины.
  • Иммуно чай. Состав: иван-чай (кипрей), мелисса, ромашка, чабрец, бессмертник, клевер, листья вишни.

Ежедневно по запросу

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (1-3 чел. с гидом)$112
Стандартный билет (4-6 чел. с гидом)$155
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Село Гегард
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты в храм Гарни
  • Вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Дегустация чая и тур (2000 драм/чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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