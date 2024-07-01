Во время данного тура вы познакомитесь с историей монастыря Гегард и посетите языческий храм Гарни.
Затем вас ждет отдых в семейном доме в селе Гегард, где вы попробуете чай с сухофруктами на веранде с прекрасным видом на гору Арарат. Смеси местных травяных чаев собирают в экологически чистых высокогорных зонах Армении.
Затем вас ждет отдых в семейном доме в селе Гегард, где вы попробуете чай с сухофруктами на веранде с прекрасным видом на гору Арарат. Смеси местных травяных чаев собирают в экологически чистых высокогорных зонах Армении.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Первая остановка будет у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Затем вы посетите село Гегард, где находится семейная фабрика сухофруктов и чаев Рити, которая была основана в 2013 году. Их чаи и сухофрукты получили популярность по всему миру. Они отличаются тем, что процесс сбора, сушки и обработки трав осуществляется только естественным путем без какого-либо химического вмешательства, что и гарантирует их приятный вкус, полезность и красивый вид. На месте, по вашему желанию, вы можете приобрести чаи в красивых упаковках разных видов и сухофрукты собственного производства. Вам проведут тур и расскажут как производится продукция.
- Горный букет. Состав: чабрец, мята, головчатка, цикорий, зверобой, бессмертник, листья айвы, листья малины, лепестки роз.
- Цветочная триада. Состав: чабрец, мята, душица.
- Королевский чай. Состав: липа, листья граната, ромашка, листья вишни, мята, листья малины, листья черной смородины.
- Иммуно чай. Состав: иван-чай (кипрей), мелисса, ромашка, чабрец, бессмертник, клевер, листья вишни.
Ежедневно по запросу
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (1-3 чел. с гидом)
|$112
|Стандартный билет (4-6 чел. с гидом)
|$155
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Село Гегард
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты в храм Гарни
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Дегустация чая и тур (2000 драм/чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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