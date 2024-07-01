Горный букет. Состав: чабрец, мята, головчатка, цикорий, зверобой, бессмертник, листья айвы, листья малины, лепестки роз.

Цветочная триада. Состав: чабрец, мята, душица.

Королевский чай. Состав: липа, листья граната, ромашка, листья вишни, мята, листья малины, листья черной смородины.

Иммуно чай. Состав: иван-чай (кипрей), мелисса, ромашка, чабрец, бессмертник, клевер, листья вишни.

Что вас ожидает: Первая остановка будет у храма Бога Солнца Митры — Гарни — единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Затем вы посетите село Гегард, где находится семейная фабрика сухофруктов и чаев Рити, которая была основана в 2013 году. Их чаи и сухофрукты получили популярность по всему миру. Они отличаются тем, что процесс сбора, сушки и обработки трав осуществляется только естественным путем без какого-либо химического вмешательства, что и гарантирует их приятный вкус, полезность и красивый вид. На месте, по вашему желанию, вы можете приобрести чаи в красивых упаковках разных видов и сухофрукты собственного производства. Вам проведут тур и расскажут как производится продукция.