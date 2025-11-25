Вас ждут захватывающие дух панорамы с Хор Вирапа, величие монастыря Нораванк, тайны древней пещеры Арени и незабываемая дегустация местных вин с настоящим армянским шашлыком.
Описание экскурсииДревние монастыри и культурные сокровища Армении Путешествие на юг Армении: от духовных истоков до культурных традиций. В ходе этой экскурсии мы расскажем о значимых исторических событиях, познакомим вас с духовным наследием Армении, а также погрузим в атмосферу местных традиций и обычаев. Мы посетим ключевые места, такие как Хор Вирап, пещеру Арени и монастырь Нораванк, чтобы вы могли ощутить всю глубину армянской истории и культуры. Важная информация:
- Во время тура будут пешие прогулки — захватите удобную обувь, чтобы чувствовать себя комфортно.
- Желательно иметь с собой солнцезащитный спрей или шапку.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хор Вирап
- Деревня аистов (доступна для осмотра только в сезон)
- Пещера Арени
- Нораванк
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером на 1-19 чел.
- Услуга профессионального гида (если выбрана такая опция)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Входные билеты (не превышает 7$ с человека)
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, апартамент или другой адрес в городе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
