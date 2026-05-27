В гости к художнику - на мастер-класс и дегустацию вина (из Еревана)

Мы направимся на юг, в ближайший пригород Паракар, где в уютной мастерской нас будет ждать художник Геворг. Он проведёт для вас урок рисования.
Ещё вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах в специальной фотозоне и поучаствовать в дегустации вина и закусок.
Описание мастер-класса
Организационные детали
- Мастерская находится в 20 минутах езды от центра Еревана.
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне (заберём вас из отеля в центре города).
- Возраст участников: 16+ (лицам до 18 лет вино не наливается).
- В стоимость входит мастер-класс по рисованию, фотозона с костюмами, дегустационный стол с красным и белым вином, сырным и мясным ассорти и фруктами.
- Дополнительные расходы по желанию: коньяк, а также работы с выставки художника.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Детский
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 743 туристов
Наша команда — одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём
-
