В гости к молоканам: путь через озеро Севан и Дилижан - из Еревана
Найти тепло и душевное общение - и понять людей, которые живут в Фиолетово
Мы отправимся к молоканам, которые живут вне суеты и хранят старинные традиции.
Вы услышите о культуре и местном быте, а по желанию угоститесь чаем из самовара и домашними пирожками.
По дороге остановимся у знаменитого озера Севан и заглянем в Дилижан, где, по словам героя фильма «Мимино», такая чистая вода, что занимает второе место в мире.
Описание экскурсии
Озеро Севан
Второе по величине в мире высокогорное пресноводное озеро. Можем остановиться у монастыря Севанаванк, подняться на смотровую площадку и увидеть озеро с высоты. Вы узнаете, почему Севан называли «морем» и как в нём появилась рыба сиг.
Дилижан
Прогуляемся по старой улочке с каменными домами и деревянными резными балконами. Увидим памятник героям «Мимино» и отель Tufenkian, символ современного ремесленного Дилижана. По желанию остановимся на оленьей ферме, чтобы полюбоваться животными в окружении хвойного леса.
Село Фиолетово
Здесь живут молокане, представители одной из ветвей христианства, переселившиеся в Армению более 150 лет назад. Вы побываете в гостях у местной семьи: чай из самовара, пирожки от хозяйки дома, рассказы о жизни, вере, быте и традициях.
Вы узнаете:
чем вера молокан отличается от традиционного православия, как они живут без икон, священников и храмов
как молокане оказались в Армении и почему выбрали уединённые сёла вроде Фиолетово
что значит для молокан труд, семья и простота, как им удаётся сохранять язык и традиции за пределами родины
о быте и культуре, Севане и Дилижане
Примерный тайминг
9:00–10:00 — выезд и дорога к озеру 10:00–11:30 — прогулка у озера Севан (Севанаванк, смотровая площадка) 12:30–13:30 — оленья ферма (по желанию) 14:30–16:30 — посещение села Фиолетово: чаепитие у молокан, беседы о жизни общины, прогулка по саду, по желанию — обед 18:00 — возвращение в Ереван
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит душевное и живое общение, хочет не просто увидеть место, а понять людей, которые в нём живут. Без автобусов, флагов и спешки — только горы, чай, добрые люди и дорога.
Организационные детали
Поездка для 1–2 человек проходит на Toyota Camry, для 3–6 человек — Mercedes Viano (детали уточняйте в переписке)
Молокане не принимают гостей в воскресенье. Мы можем провести экскурсию в воскресенье без посещения села Фиолетово
Дополнительные расходы: обед на озере Севан или в гостях у молокан (стоимость уточняйте в переписке); чай, пирожки и другие угощения у молокан — примерно 4000 драм на чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Манэ — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1276 туристов
Я гид по Армении. Вместе с моей командой профессиональных и влюблённых в Армению гидов, мы проводим душевные экскурсии по стране солнца и гостеприимства! Я армянка, но родилась и выросла в читать дальше
Санкт-Петербурге, где также проводила экскурсии на русском и английском языках. Имею диплом гида-переводчика СПбГУ. В 2017 году исполнила мечту всей своей жизни и переехала в Ереван. Влюбляю гостей со всего мира в Армению! Жду и вас!