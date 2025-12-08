Мы отправимся к молоканам, которые живут вне суеты и хранят старинные традиции. Вы услышите о культуре и местном быте, а по желанию угоститесь чаем из самовара и домашними пирожками. По дороге остановимся у знаменитого озера Севан и заглянем в Дилижан, где, по словам героя фильма «Мимино», такая чистая вода, что занимает второе место в мире.

Описание экскурсии

Озеро Севан

Второе по величине в мире высокогорное пресноводное озеро. Можем остановиться у монастыря Севанаванк, подняться на смотровую площадку и увидеть озеро с высоты. Вы узнаете, почему Севан называли «морем» и как в нём появилась рыба сиг.

Дилижан

Прогуляемся по старой улочке с каменными домами и деревянными резными балконами. Увидим памятник героям «Мимино» и отель Tufenkian, символ современного ремесленного Дилижана. По желанию остановимся на оленьей ферме, чтобы полюбоваться животными в окружении хвойного леса.

Село Фиолетово

Здесь живут молокане, представители одной из ветвей христианства, переселившиеся в Армению более 150 лет назад. Вы побываете в гостях у местной семьи: чай из самовара, пирожки от хозяйки дома, рассказы о жизни, вере, быте и традициях.

Вы узнаете:

чем вера молокан отличается от традиционного православия, как они живут без икон, священников и храмов

как молокане оказались в Армении и почему выбрали уединённые сёла вроде Фиолетово

что значит для молокан труд, семья и простота, как им удаётся сохранять язык и традиции за пределами родины

о быте и культуре, Севане и Дилижане

Примерный тайминг

9:00–10:00 — выезд и дорога к озеру

10:00–11:30 — прогулка у озера Севан (Севанаванк, смотровая площадка)

12:30–13:30 — оленья ферма (по желанию)

14:30–16:30 — посещение села Фиолетово: чаепитие у молокан, беседы о жизни общины, прогулка по саду, по желанию — обед

18:00 — возвращение в Ереван

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит душевное и живое общение, хочет не просто увидеть место, а понять людей, которые в нём живут. Без автобусов, флагов и спешки — только горы, чай, добрые люди и дорога.

Организационные детали