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4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)

5
3 отзыва
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Четырёхдневный экскурсионный тур на автомобиле 🚘 из Еревана в прекрасный край Арцах (Нагорный Карабах).

Во время тура вы познакомитесь как с богатым культурно-историческим наследием этого региона, его нравами, обычаями, легендами, так и с его знаменитой кухней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $750 за экскурсию

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4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)
4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)

Что вы увидите

  • Монастырь Нораванк
  • Канатная дорога Крылья Татева и монастырь Татев
  • Степанакерт
  • Монастырь Гандзасар
  • Тигранакерт
  • Монумент Дед и Баба
  • Кафедральный собор Св. Мариам
  • Монастырь Дадиванк
  • Кладбище Хачкаров Норатус
  • Монастырь Севанаванк и озеро Севан
Программа экскурсионного тура в Нагорный Карабах1 ДЕНЬ
  • Первым пунктом длительного путешествия из Еревана станет монастырь Нораванк — один из древнейших и знаменитых монастырей Армении;
  • После осмотра монастыря мы отправимся на канатную дорогу «Крылья Татева». Это самая длинная канатная дорога в мире, которая отвезёт вас в прекрасный Татевский монастырь. Этот монастырь много веков служил центром духовенства региона Сюник;
  • После канатной дороги и монастыря мы отправимся в конечный пункт — Арцах, в отель 🏨 города Степанакерт.
2 ДЕНЬ
  • В 10:00, после утреннего завтрака в отеле, первым пунктом тура в Нагорном Карабахе станет прекрасный монастырь Гандзасар, где находится знаменитый ревущий лев, высеченный в скале;
  • После прогулки и осмотра льва мы отправимся в археологический город 🏙️ Тигранакерт — один из знаменитых городов, построенных царем Тиграном Великим;
  • После экскурсии 🧭 в археологическом городе, машина отвезёт вас обратно в отель Степанакерта.
3 ДЕНЬ
  • В 11:00, после утреннего завтрака, организуем городской тур в Степанакерте. Первым пунктом станет знаменитый памятник «Дед и Баба» (второе название «Мы и Наши Горы»);
  • После осмотра памятника направимся в Кафедральный Собор Святой Богоматери;
  • По завершению тура в соборе у вас будет свободный вечер в Степанакерте.
4 ДЕНЬ
  • В 09:00, после утреннего завтрака, мы направимся в длительный северный путь в сторону Еревана и первым пунктом нашей экскурсии станет монастырь Дадиванк. Этот прекрасный монастырь является одним из древнейших монастырей Армении и Арцаха;
  • После монастыря следующим пунктом станет кладбище хачкаров в Норатус;
  • После осмотра Норатуса машина возьмет курс в сторону полуострова озера Севан и монастыря Севанаванк;
  • По завершению осмотра монастыря машина привезет вас в Ереван.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Размещение в Степанакерте
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)
4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)
4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)
4-дневный экскурсионный тур Ереван — Арцах (Нагорный Карабах)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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3 отзыва оставили туристы

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