Григорий Д. – Гид из Еревана

Четырёхдневный экскурсионный тур на автомобиле 🚘 из Еревана в прекрасный край Арцах (Нагорный Карабах).



Во время тура вы познакомитесь как с богатым культурно-историческим наследием этого региона, его нравами, обычаями, легендами, так и с его знаменитой кухней.