Программа экскурсионного тура в Нагорный Карабах1 ДЕНЬ
Первым пунктом длительного путешествия из Еревана станет монастырь Нораванк — один из древнейших и знаменитых монастырей Армении;
После осмотра монастыря мы отправимся на канатную дорогу «Крылья Татева». Это самая длинная канатная дорога в мире, которая отвезёт вас в прекрасный Татевский монастырь. Этот монастырь много веков служил центром духовенства региона Сюник;
После канатной дороги и монастыря мы отправимся в конечный пункт — Арцах, в отель 🏨 города Степанакерт.
2 ДЕНЬ
В 10:00, после утреннего завтрака в отеле, первым пунктом тура в Нагорном Карабахе станет прекрасный монастырь Гандзасар, где находится знаменитый ревущий лев, высеченный в скале;
После прогулки и осмотра льва мы отправимся в археологический город 🏙️ Тигранакерт — один из знаменитых городов, построенных царем Тиграном Великим;
После экскурсии 🧭 в археологическом городе, машина отвезёт вас обратно в отель Степанакерта.
3 ДЕНЬ
В 11:00, после утреннего завтрака, организуем городской тур в Степанакерте. Первым пунктом станет знаменитый памятник «Дед и Баба» (второе название «Мы и Наши Горы»);
После осмотра памятника направимся в Кафедральный Собор Святой Богоматери;
По завершению тура в соборе у вас будет свободный вечер в Степанакерте.
4 ДЕНЬ
В 09:00, после утреннего завтрака, мы направимся в длительный северный путь в сторону Еревана и первым пунктом нашей экскурсии станет монастырь Дадиванк. Этот прекрасный монастырь является одним из древнейших монастырей Армении и Арцаха;
После монастыря следующим пунктом станет кладбище хачкаров в Норатус;
После осмотра Норатуса машина возьмет курс в сторону полуострова озера Севан и монастыря Севанаванк;
По завершению осмотра монастыря машина привезет вас в Ереван.
Организационные детали:
Оплата экскурсии производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Размещение в Степанакерте
Входные билеты на достопримечательности
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.