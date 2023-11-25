Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности

Приглашаем на 1 день съездить из Еревана в Тбилиси! Это город с совершенно особенной атмосферой: чарующей, вневременной и очень романтичной.

Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Ближайшие даты:
25
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Тбилиси: старинные храмы Сиона и Метехи, современный собор Цминда Самеба, Серные бани, мост Мира из стекла и стали, грандиозную статую Мать Грузия и крепость Нарикала. А также узнаете:

  • Где в старину находилась резиденция грузинских царей
  • Как мост Мира связан с Италией
  • Где хранится самая большая святыня Грузинской православной церкви — Святой Крест Нино
  • Почему крепость Нарикала называют «душой и сердцем города»
  • Где похоронена первая грузинская мученица — царица Шушаника Ранская

А ещё вы прокатитесь по канатной дороге и оцените грузинскую кухню во время обеда!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед, канатная дорога — 5 лари с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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