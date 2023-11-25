Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Приглашаем на 1 день съездить из Еревана в Тбилиси! Это город с совершенно особенной атмосферой: чарующей, вневременной и очень романтичной.
Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите визитные карточки Тбилиси: старинные храмы Сиона и Метехи, современный собор Цминда Самеба, Серные бани, мост Мира из стекла и стали, грандиозную статую Мать Грузия и крепость Нарикала. А также узнаете:
- Где в старину находилась резиденция грузинских царей
- Как мост Мира связан с Италией
- Где хранится самая большая святыня Грузинской православной церкви — Святой Крест Нино
- Почему крепость Нарикала называют «душой и сердцем города»
- Где похоронена первая грузинская мученица — царица Шушаника Ранская
А ещё вы прокатитесь по канатной дороге и оцените грузинскую кухню во время обеда!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Дополнительные расходы: обед, канатная дорога — 5 лари с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 265 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Армении! Меня зовут Акоп, я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с вами.
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