Приглашаем на 1 день съездить из Еревана в Тбилиси! Это город с совершенно особенной атмосферой: чарующей, вневременной и очень романтичной.
Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
Описание экскурсии
Вы увидите визитные карточки Тбилиси: старинные храмы Сиони и Метехи, современный собор Цминда Самеба, Серные бани, мост Мира из стекла и стали, грандиозную статую Мать Грузия и крепость Нарикала. А также узнаете:
- Где в старину находилась резиденция грузинских царей
- Как мост Мира связан с Италией
- Где хранится самая большая святыня Грузинской православной церкви — Святой Крест Нино
- Почему крепость Нарикала называют «душой и сердцем города»
- Где похоронена первая грузинская мученица — царица Шушаника Ранская
А ещё вы прокатитесь по канатной дороге и оцените грузинскую кухню во время обеда!
Программа на 2 дня
За доплату.
День 1
- всё по программе, описанной выше
- вечером свободное время
- ночёвка в Тбилиси
День 2
- свободное время до 12:00
- поездка к монастырю Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Кура и Арагви
- поездка в колоритный город Мцхета
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Дополнительные расходы: обед, канатная дорога — 5 лари с чел.
- По желанию за доплату программу можно продлить до двух дней — €185 (80 000 драм) + оплата за проживание: вы можете выбрать любой отель или гостевой дом в районах Авлабар, или Старый Тбилиси
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии любая точка в городе Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия для тех, кто ценит время! Мы жили в Ереване и хотели добавить в поездку еще и Грузию — выбрали эту программу и не пожалели.
Главное достоинство — гид и
Главное достоинство — гид и
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К
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный собеседник, хороший водитель и просто профессионал своего дела).
Все прошло четко, понятно, позитивно, впечетления словами не передать, все что было запланировано ребятами выполнено на пять.
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ.
Все прошло четко, понятно, позитивно, впечетления словами не передать, все что было запланировано ребятами выполнено на пять.
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ.
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5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все: машина, красивейшая дорога, стиль вождения, пункты остановок, все организационные моменты… 🙌 Сам Меружан -
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А
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Интересно, легко, безопасно.
Спасибо!
Интересно, легко, безопасно.
Спасибо!
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Н
Побывали в прекрасном Тбилиси, отправившись в поездку из Ереван небольшой компанией из 5 человек. Несмотря на ранний подъём и позднее возвращение, путешествие оказалось очень комфортным и насыщенным. За один день побывали у главных достопримечательностей города, прогулялись по старым улочкам и насладились красивыми панорамами. Поездка получилась насыщенной, яркой и прекрасно организованной. Остались только положительные эмоции.
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Е
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов, так и то что располагается сейчас. В Тбилиси время пролетело незаметно, т. к. каждый
+2
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