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Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана

Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Приглашаем на 1 день съездить из Еревана в Тбилиси! Это город с совершенно особенной атмосферой: чарующей, вневременной и очень романтичной.

Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.
5
11 отзывов
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана

Описание экскурсии

Вы увидите визитные карточки Тбилиси: старинные храмы Сиони и Метехи, современный собор Цминда Самеба, Серные бани, мост Мира из стекла и стали, грандиозную статую Мать Грузия и крепость Нарикала. А также узнаете:

  • Где в старину находилась резиденция грузинских царей
  • Как мост Мира связан с Италией
  • Где хранится самая большая святыня Грузинской православной церкви — Святой Крест Нино
  • Почему крепость Нарикала называют «душой и сердцем города»
  • Где похоронена первая грузинская мученица — царица Шушаника Ранская

А ещё вы прокатитесь по канатной дороге и оцените грузинскую кухню во время обеда!

Программа на 2 дня

За доплату.

День 1

  • всё по программе, описанной выше
  • вечером свободное время
  • ночёвка в Тбилиси

День 2

  • свободное время до 12:00
  • поездка к монастырю Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Кура и Арагви
  • поездка в колоритный город Мцхета

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед, канатная дорога — 5 лари с чел.
  • По желанию за доплату программу можно продлить до двух дней — €185 (80 000 драм) + оплата за проживание: вы можете выбрать любой отель или гостевой дом в районах Авлабар, или Старый Тбилиси
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии любая точка в городе Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия для тех, кто ценит время! Мы жили в Ереване и хотели добавить в поездку еще и Грузию — выбрали эту программу и не пожалели.
Главное достоинство — гид и
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водитель Меружан. Очень грамотный, вежливый и приятный человек. Дорога из Еревана в Тбилиси — не самая простая, но мы спали спокойно, потому что Меружан вел машину мастерски. А пока мы не спали — слушали его увлекательные рассказы. У него отличное чувство юмора и глубокое знание истории обеих стран.
В Тбилиси он провел нас так, чтобы мы увидели максимум за минимум времени: старый город, крепость Нарикала, серные бани, главные мосты и уютные улочки. Даже успели перекусить в аутентичном месте. Если у вас всего один свободный день — смело берите эту экскурсию. Это лучшее решение для "выхода за границу" из Еревана без лишнего стресса. Спасибо!

Отличная экскурсия для тех, кто ценит время! Мы жили в Ереване и хотели добавить в поездку еще и Грузию — выбрали эту программу и не пожалели.
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К
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный собеседник, хороший водитель и просто профессионал своего дела).
Все прошло четко, понятно, позитивно, впечетления словами не передать, все что было запланировано ребятами выполнено на пять.
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ.
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный
Благодарю за великолепное путешествие 11 мая из Еревана в Тбилиси в компании с гидом-водителем Меружом (интересный
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Юлия
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все: машина, красивейшая дорога, стиль вождения, пункты остановок, все организационные моменты… 🙌 Сам Меружан -
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совершенно приятный собеседник и настоящая ходячая энциклопедия! поездка получилась волшебной, потому что выехали мы из Еревана, а приехали в древний Тифлис. И Меружан сделал все возможное, чтобы мое путешествие было максимально комфортным, познавательным и незабываемым! Спасибо 💚

5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
5 марта ездила на однодневную экскурсию из Еревана в Тбилиси с Меружаном 🚙 Великолепно было все:
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А
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Интересно, легко, безопасно.
Спасибо!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
Тбилиси за один день с прекрасным гидом!
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Н
Побывали в прекрасном Тбилиси, отправившись в поездку из Ереван небольшой компанией из 5 человек. Несмотря на ранний подъём и позднее возвращение, путешествие оказалось очень комфортным и насыщенным. За один день побывали у главных достопримечательностей города, прогулялись по старым улочкам и насладились красивыми панорамами. Поездка получилась насыщенной, яркой и прекрасно организованной. Остались только положительные эмоции.
Побывали в прекрасном Тбилиси, отправившись в поездку из Ереван небольшой компанией из 5 человек. Несмотря на
Побывали в прекрасном Тбилиси, отправившись в поездку из Ереван небольшой компанией из 5 человек. Несмотря на
Побывали в прекрасном Тбилиси, отправившись в поездку из Ереван небольшой компанией из 5 человек. Несмотря на
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Е
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов, так и то что располагается сейчас. В Тбилиси время пролетело незаметно, т. к. каждый
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шаг сопровождался интересным рассказом. Экскурсовод Нарек ответил на все наши вопросы не только касаемо Тбилиси, но и об Армении, культуре страны, традициях, о разнице христианских храмов (России, Армении и Грузии). Огромное спасибо экскурсоводу и организаторам. Всем кто едет в Армению советуем съездить на день в Тбилиси.

Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,+2
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
Поездка в Тбилиси оставила исключительно положительные эмоции. По пути мы узнали много интересного, как исторических фактов,
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