Приглашаем на 1 день съездить из Еревана в Тбилиси! Это город с совершенно особенной атмосферой: чарующей, вневременной и очень романтичной. Вы оцените все его главные места, пройдёте по дугообразному мосту Мира над рекой Кура и прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. Мы поделимся богатой историей грузинской столицы и её современной жизнью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Вы увидите визитные карточки Тбилиси: старинные храмы Сиони и Метехи, современный собор Цминда Самеба, Серные бани, мост Мира из стекла и стали, грандиозную статую Мать Грузия и крепость Нарикала. А также узнаете:

Где в старину находилась резиденция грузинских царей

Как мост Мира связан с Италией

Где хранится самая большая святыня Грузинской православной церкви — Святой Крест Нино

Почему крепость Нарикала называют «душой и сердцем города»

Где похоронена первая грузинская мученица — царица Шушаника Ранская

А ещё вы прокатитесь по канатной дороге и оцените грузинскую кухню во время обеда!

Программа на 2 дня

За доплату.

День 1

всё по программе, описанной выше

вечером свободное время

ночёвка в Тбилиси

День 2

свободное время до 12:00

поездка к монастырю Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Кура и Арагви

поездка в колоритный город Мцхета

Организационные детали