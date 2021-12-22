Языческий Гарни и скальный Гегард

Мы отправимся по самым красивым местам Армении: в загадочный храм Гарни и скальный монастырь Гегард

Индивидуально
для 3 чел.
Мы отправимся по самым красивым местам Армении: в загадочный храм Гарни и скальный монастырь Гегард.

Вы узнаете множество интересных легенд и историй, связанных с этими местами.

Полюбуетесь на красивые горы и величественную архитектуру.

Почувствуете гостеприимность армянского народу и насладитесь блюдами чудесной армянской кухни.
Языческий Гарни и скальный Гегард
Языческий Гарни и скальный Гегард
Языческий Гарни и скальный Гегард
Языческий Гарни и скальный Гегард
Языческий Гарни и скальный Гегард
Языческий Гарни и скальный Гегард

Что вы увидите 🤩

  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Монастырь Гегард
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Арка Чаренца

Первой остановкой будет Арка Чаренца. Сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Здесь, открывается потрясающий вид и гору Арарат.

Храм Гарни

Гарни — загадочное место. Здесь находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Упоминания о храме были ещё в первом веке.
Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению.
Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, тут обязательно надо попробовать ее из фонтанчиков. Вдоволь насмотревшись пейзажами Гарни, мы продолжим наш путь.

Скальный монастырь Гегард

Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окруженный утесами. Некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Сколько было вложено веры и труда… Находясь здесь, вы ощущаете историю и дух того времени. Очень атмосферно. Невольно задумываешься о том, как здесь безмятежно и умиротворенно.
В Гегарде бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку по форме большого круглого пирога. Никто не останется равнодушными при виде сухофруктов, фруктового лаваша и сладкого запаха чурчхелы. А крики зазывающих продавцов…. Все по дружески стараются переманить покупателя, угощают и всячески привлекают гостей.

Важно знать:

    Входной билет в храм Гарни (750 драм/чел) и, при желании, обед в дороге (2000-5000 драм/чел) оплачиваются отдельно

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Услуги водителя на транспорте с учетом расхода топлива
    Что не входит
    • Входной билет в храм Гарни (750 драм/чел)
    • Обед в дороге, по желанию (2000-5000 драм/чел)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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