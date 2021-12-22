Арка Чаренца

Первой остановкой будет Арка Чаренца. Сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Здесь, открывается потрясающий вид и гору Арарат.

Храм Гарни

Гарни — загадочное место. Здесь находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Упоминания о храме были ещё в первом веке.

Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению.

Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, тут обязательно надо попробовать ее из фонтанчиков. Вдоволь насмотревшись пейзажами Гарни, мы продолжим наш путь.

Скальный монастырь Гегард

Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окруженный утесами. Некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Сколько было вложено веры и труда… Находясь здесь, вы ощущаете историю и дух того времени. Очень атмосферно. Невольно задумываешься о том, как здесь безмятежно и умиротворенно.

В Гегарде бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку по форме большого круглого пирога. Никто не останется равнодушными при виде сухофруктов, фруктового лаваша и сладкого запаха чурчхелы. А крики зазывающих продавцов…. Все по дружески стараются переманить покупателя, угощают и всячески привлекают гостей.

Важно знать:

Входной билет в храм Гарни (750 драм/чел) и, при желании, обед в дороге (2000-5000 драм/чел) оплачиваются отдельно