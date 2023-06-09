«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Присоединяйтесь к нам в уникальном духовном путешествии, чтобы познакомиться с великолепием и историческим значением двух изумительных мест — Храма Гарни и Монастыря Гегард.

Этот тур погрузит вас в величественную атмосферу армянской культуры, религии и архитектуры, а также позволит вам ощутить мощь духовности, окутывающей эти священные места.
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
«Духовное путешествие» - Храм Гарни и Монастырь Гегард
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренцa
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Арка Егише Чаренца

Первая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Ваш гид расскажет вам множество интересных фактов о истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Монастырь Гегард

Затем вы отправитесь в Монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название "Гегард" означает "копье" и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.

Важно знать:

Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональные водители
  • Услуги гида
  • Бутилированная вода
  • Машины с кондиционером
  • Начало (конец) из любой точки Еревана
  • Дополнительные остановки по маршруту
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Летние
Выездные
Храм Гарни и монастырь Гегард
Популярные места
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Гегард

Похожие туры из Еревана

Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
95 отзывов
Гарни и Гегард - свидетели веков
Познакомиться с историей язычества и христианства Армении на экскурсии по культовым святыням
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Завтра
11 июня
13 июня
16 июня
25 за человека
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
159 отзывов
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
у вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня
Завтра
10 июня
11 июня
от 159144 за всё до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
194 отзыва
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
13 июня
14 июня
17 июня
18 июня
150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ