Присоединяйтесь к нам в уникальном духовном путешествии, чтобы познакомиться с великолепием и историческим значением двух изумительных мест — Храма Гарни и Монастыря Гегард.
Этот тур погрузит вас в величественную атмосферу армянской культуры, религии и архитектуры, а также позволит вам ощутить мощь духовности, окутывающей эти священные места.
Этот тур погрузит вас в величественную атмосферу армянской культуры, религии и архитектуры, а также позволит вам ощутить мощь духовности, окутывающей эти священные места.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренцa
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Арка Егише Чаренца
Первая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.
Храм Гарни
Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Ваш гид расскажет вам множество интересных фактов о истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.
Монастырь Гегард
Затем вы отправитесь в Монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название "Гегард" означает "копье" и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.
Важно знать:
Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные водители
- Услуги гида
- Бутилированная вода
- Машины с кондиционером
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Дополнительные остановки по маршруту
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Храм Гарни и монастырь Гегард
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Дата и количество участников выбирается при бронировании