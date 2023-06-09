Арка Егише Чаренца

Первая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство. Ваш гид расскажет вам множество интересных фактов о истории и символизме этого места, а также о религиозных обрядах, проводимых здесь.

При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Монастырь Гегард

Затем вы отправитесь в Монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат. Название "Гегард" означает "копье" и связано с легендой о том, что монастырь хранил священное копье, которое было привезено в Армению. Этот монастырь, высеченный в скалах, является важным памятником раннего христианства и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете ощутить мощь этого места, прогулявшись по его таинственным пещерам и рассмотрев изысканно вырезанные кресты и скульптуры.

Важно знать:

Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.