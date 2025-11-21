Мои заказы

Туры на четверых – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Туры на четверых» в Ереване, цены от 929 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
7 дней
2 отзыва
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
4 мая в 09:30
10 мая в 09:30
79 900 ₽ за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
На машине
8 дней
-
10%
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$929$1032 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
На машине
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
108 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Туры на четверых»

