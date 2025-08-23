Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
108 000 ₽ за человека
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
Увидеть Хор Вирап, Севан и другие впечатляющие локации, испечь лаваш и заглянуть в мастерские
Начало: Ереван, аэропорт, организуем индивидуальный трансф...
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
30 000 ₽ за человека
Забыть обо всём в Армении: индивидуальное путешествие по знаковым и малоизвестным локациям
Побывать на Севане и в Дилижане и насладиться природой северо-восточной части страны
Начало: Ереван, точное место и время - по договорённости
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
65 000 ₽ за человека
