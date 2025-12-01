Мои заказы

Горящие туры – туры в Ереване

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Ереване, цены от 36 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
На машине
7 дней
-
10%
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
Увидеть потухший вулкан, попробовать 3 сорта вина и осмотреть местные святыни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
55 800 ₽62 000 ₽ за человека
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 дня
-
10%
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Зайти в Хор Вирап, Нораванк, Татев, погрузиться в виноделие Арени, пролететь на «Крыльях Татева»
Начало: Центр Еревана, 10:00
10 дек в 08:00
12 дек в 08:00
36 000 ₽40 000 ₽ за человека
Армения - для любви: свадебное путешествие для пары по главным достопримечательностям
На машине
4 дня
-
25%
Армения - для любви: свадебное путешествие для пары по главным достопримечательностям
Устроить фотосессию в Парке влюблённых, поужинать в роскошном ресторане и прокатиться по Севану
Начало: Ереван/Гюмри, точное место и время - по договорённ...
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
135 000 ₽180 000 ₽ за всё до 2 чел.
Грани Армении только для вас: топовые места, скрытые уголки и отель с бассейном в горах
На машине
8 дней
-
10%
Грани Армении только для вас: топовые места, скрытые уголки и отель с бассейном в горах
Отдохнуть у Севана, увидеть необычный армянский алфавит и насладиться дегустацией в винном хозяйстве
Начало: Ереван, в течение дня, по прилёте
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
112 500 ₽125 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горящие туры»

Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Гегард
  4. Хор Вирап
  5. Дилижан
  6. Арени
  7. Татев
  8. Гора Арарат
  9. Площадь Республики
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2025
