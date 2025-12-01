-
10%
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
Увидеть потухший вулкан, попробовать 3 сорта вина и осмотреть местные святыни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
55 800 ₽
62 000 ₽ за человека
-
10%
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Зайти в Хор Вирап, Нораванк, Татев, погрузиться в виноделие Арени, пролететь на «Крыльях Татева»
Начало: Центр Еревана, 10:00
10 дек в 08:00
12 дек в 08:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за человека
-
25%
Армения - для любви: свадебное путешествие для пары по главным достопримечательностям
Устроить фотосессию в Парке влюблённых, поужинать в роскошном ресторане и прокатиться по Севану
Начало: Ереван/Гюмри, точное место и время - по договорённ...
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
135 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Грани Армении только для вас: топовые места, скрытые уголки и отель с бассейном в горах
Отдохнуть у Севана, увидеть необычный армянский алфавит и насладиться дегустацией в винном хозяйстве
Начало: Ереван, в течение дня, по прилёте
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
112 500 ₽
125 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 36 000 до 135 000 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Горящие туры», цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь