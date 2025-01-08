Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного в скале. Здесь желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.

Затем отправимся к храму Гарни 1 века. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница.

Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.

Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами. Затем прогуляемся до монастыря Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке.

Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку. Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.

Затем отправимся в Тбилиси, дорога займёт 3-4 часа. Заселимся в отель и хорошенько отдохнём.

Обратите внимание: из-за праздничных дат на границе могут возникнуть пробки, и время в пути придётся провести больше.