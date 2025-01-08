31 декабря вы побываете на винодельне крупного завода, научитесь готовить чурчхелу и лепёшки пури, прогуляетесь по
Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида, только опытные сопровождающие. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займёт 3-4 часа) и по Армении в 5-й день.
В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану
Встречаемся в аэропорту столицы Армении — Еревана — в 14:00 и отправляемся в отель. После заселения начнём наш экскурсионный тур.
Прогуляемся по столице Армении: побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.
Заглянем в магазин-базар «Вернисаж», расположенный в необычном здании с фасадом, украшенным яркой голубой мозаикой. Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце дня пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом.
Монастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро Севан
Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного в скале. Здесь желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.
Затем отправимся к храму Гарни 1 века. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница.
Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.
Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами. Затем прогуляемся до монастыря Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке.
Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку. Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.
Затем отправимся в Тбилиси, дорога займёт 3-4 часа. Заселимся в отель и хорошенько отдохнём.
Обратите внимание: из-за праздничных дат на границе могут возникнуть пробки, и время в пути придётся провести больше.
Дегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового года
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7,7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Вернёмся в Тбилиси и встретим Новый год в уютной обстановке. Веселиться будем хоть до самого утра!
Прогулка по Тбилиси
Хорошенько выспимся, позавтракаем без спешки, а затем отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» — и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, и церковь Сиони, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.
Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам
Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.
Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем со смотровой точки у дамбы и с крепости. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола.
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Треккинг состоится при благоприятных и подходящих погодных условиях, только если будет очень низкий уровень снега и не будет льда на маршруте из-за соображений безопасности.
Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.
Встреча рассвета, церковь Гергети и отъезд
Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 9:00-10:00 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик-отелях 3-4* в Ереване и Тбилиси, в мини-отеле в посёлке Казбеги
- Завтраки
- Новогоднее застолье с национальной кухней, алкоголем и напитками
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Дегустация вина и чачи
- Мастер-класс по изготовлению пури и чурчхелы
- Услуги гидов
- Экскурсии по программе
- Подъём на джипах к храму Гергети
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратный вылет из Владикавказа
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение