6 дней
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Прогуляться к замёрзшим водопадам, приготовить пури и продегустировать вино
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце дня пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом»
29 дек в 14:00
88 800₽ за человека
скидка
20%
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«В программу включены завтраки, 5 обедов без алкоголя и новогодний праздничный ужин с алкоголем»
23 дек в 13:00
30 дек в 13:00
1350€1 080 за человека
5 дней
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«В программы включены 4 завтрака в отеле, 2 обеда, 2 ужина + праздничный ужин в ресторане»
30 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «С ужином»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Ереване в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "С ужином" можно забронировать 3 тура от 1 080 до 99 000 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур в Ереване на 2024 год по теме «С ужином», цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь