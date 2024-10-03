Найдено 3 тура в категории « Новогодние туры 2025 » в Ереване, цены от 765 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при... «Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года» 99 000 ₽ за человека На машине 6 дней Рождество и Пасха в первой христианской стране Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п... $ 765 за человека На машине 25% скидка 7 дней Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости «Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость» 1350 € 1 013 за человека Все туры Еревана

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние туры 2025»

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