5 дней
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года»
99 000₽ за человека
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
3 окт в 08:00
22 дек в 08:00
$765 за человека
скидка
25%
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость»
23 дек в 13:00
30 дек в 13:00
1350€1 013 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние туры 2025»
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