Туры на новогодние праздники 2025 в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Ереване, цены от 765 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
На машине
5 дней
Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
Насладиться винами, полюбоваться Араратом и Севаном и увидеть частичку Древней Греции
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«Вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года»
99 000 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
На машине
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
3 окт в 08:00
22 дек в 08:00
$765 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
На машине
скидка
25%
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость»
23 дек в 13:00
30 дек в 13:00
13501 013 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние туры 2025»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Встречаем Новый год в тёплой компании: тур с праздничным ужином и дегустациями
  2. Рождество и Пасха в первой христианской стране
  3. Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 765 до 99 000 со скидкой до 25%.
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