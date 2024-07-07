Найдено 4 тура в категории « Новогодние 2025 » в Ереване, цены от $765, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 6 дней Рождество и Пасха в первой христианской стране Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п... $ 765 за человека 🚗 На машине 25% скидка Авторский тур 7 дней Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости «Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость» 1350 € 1 013 за человека Все туры Еревана

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние 2025»

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