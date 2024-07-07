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Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
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25%
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость»
30 дек в 13:00
1350€1 013 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние 2025»
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