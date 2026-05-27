Нетипичная Армения и день в Турции: Гюмри, Ахалкалаки, Ани и Карс только для вас

Пройтись по следам истории Восточной Армении и осмотреть памятники архитектуры
За 3 дня вы исследуете города, которые остаются частью исторической Восточной Армении, несмотря на современные границы.

Мы пройдём по улицам, хранящим армянские и русские следы 19 века, поднимемся к крепости над
Карсом и увидим кварталы, где когда-то жили молокане и выходцы из немецкой слободы, научившие местных делать сыр.

В Ани перед вами откроется величие исчезнувшей столицы: собор Трдата, храмы на краю каньона, мощные стены и Гагикашен — храм, возведённый по образцу Звартноца. Это путешествие к тишине руин и памяти, которая продолжает жить в камне.

Описание тура

Организационные детали

В Грузии обязательна медицинская страховка.

Программа тура по дням

1 день

Гюмри, Ахалкалаки, Карс

Встретимся и отправимся по маршруту Ереван — Гюмри — Ахалкалаки — Карс. В Гюмри посетим церковь святого Арсения, осмотрим Чёрную крепость и царские казармы — памятники, связанные с военной историей города. Затем продолжим путь в Карс, где поднимемся к возвышающейся над ним крепости.

2 день

Город-призрак Ани

Сегодня исследуем город-призрак Ани — бывшую столицу Анийского армянского царства, чьи руины сохраняют память о прошлом величии. Осмотрим крепостные стены, частично уцелевшие ворота, главный кафедральный собор и фрески в церкви Редимер.

3 день

Карс: продолжение знакомства

Сегодня познакомимся с историческим центром Карса, города на востоке Турции, тоже когда-то бывшего столицей Армении. Полюбуемся живописными пейзажами и осмотрим мечети, древние армянские церкви и руины крепостей. Затем отправимся обратно в Ереван.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Еревана и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты по маршруту (музей Ани - €8)
  • Медицинская страховка (в Грузии обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, ваш отель, 8:00
Завершение: Ереван, ваш отель, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 297 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!

