Нетипичная Армения и день в Турции: Гюмри, Ахалкалаки, Ани и Карс только для вас
Пройтись по следам истории Восточной Армении и осмотреть памятники архитектуры
За 3 дня вы исследуете города, которые остаются частью исторической Восточной Армении, несмотря на современные границы.
Мы пройдём по улицам, хранящим армянские и русские следы 19 века, поднимемся к крепости над читать дальшеуменьшить
Карсом и увидим кварталы, где когда-то жили молокане и выходцы из немецкой слободы, научившие местных делать сыр.
В Ани перед вами откроется величие исчезнувшей столицы: собор Трдата, храмы на краю каньона, мощные стены и Гагикашен — храм, возведённый по образцу Звартноца. Это путешествие к тишине руин и памяти, которая продолжает жить в камне.
Описание тура
Организационные детали
В Грузии обязательна медицинская страховка.
Программа тура по дням
1 день
Гюмри, Ахалкалаки, Карс
Встретимся и отправимся по маршруту Ереван — Гюмри — Ахалкалаки — Карс. В Гюмри посетим церковь святого Арсения, осмотрим Чёрную крепость и царские казармы — памятники, связанные с военной историей города. Затем продолжим путь в Карс, где поднимемся к возвышающейся над ним крепости.
2 день
Город-призрак Ани
Сегодня исследуем город-призрак Ани — бывшую столицу Анийского армянского царства, чьи руины сохраняют память о прошлом величии. Осмотрим крепостные стены, частично уцелевшие ворота, главный кафедральный собор и фрески в церкви Редимер.
3 день
Карс: продолжение знакомства
Сегодня познакомимся с историческим центром Карса, города на востоке Турции, тоже когда-то бывшего столицей Армении. Полюбуемся живописными пейзажами и осмотрим мечети, древние армянские церкви и руины крепостей. Затем отправимся обратно в Ереван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по программе
Сопровождение гидом
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Еревана и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты по маршруту (музей Ани - €8)
Медицинская страховка (в Грузии обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, ваш отель, 8:00
Завершение: Ереван, ваш отель, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Левон — ваш гид в Ереване
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 297 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
