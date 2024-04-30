Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Всего за 5 дней мы успеем осмотреть удивительные храмы и монастыри, полюбоваться Севаном, прогуляться среди Симфонии камней и заглянуть в легендарный Дилижан.
Увидим, где «живёт» армянский алфавит, побываем на границе с Турцией и окажемся среди марсианских пейзажей у Нораванка. При желании посетим шоколадную фабрику. Добро пожаловать в Армению!
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Описание
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.
Проживание. В 3-звёздочном отеле / отеле-бутике / в гостевом доме в Ереване.
Питание. Включена винная дегустация и вода в машине. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе. Завтраки чаще всего уже включены в отелях.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля, чтобы вы смогли разместиться в комнате и оставить вещи. Если вы прилетаете рано, устроим пешую экскурсию по столице. Пройдемся по уютным улочкам, посетим Каскад, площадь Республики и другие достопримечательности.
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и Азатское водохранилище
Начинаем исследовать самые удивительные локации! Первым делом отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.
Пообедаем в таверне с видом на храм и горы. Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней. Эта достопримечательность завораживает. Базальтовые скальные образования своей формой напоминают орган.
Затем посетим монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Погуляем внутри и узнаем его историю. После этого переместимся к Азатскому водохранилищу — крупнейшему источнику воды для Араратской долины. Насладимся местными пейзажами и вернёмся в Ереван.
Хор Вирап, Птичья пещера, Нораванк и винная дегустация
Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация напитка.
Затем побываем в монастыре XIII века Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.
Севан и Севанаванк, Дилижан, Агарцин и олений заказник
В этот день в первую очередь направимся к «голубой жемчужине Армении» — озеру Севан. Около водоёма расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы.
Следующая остановка — Дилижан. Здесь, прогуливаясь по уютным улочкам, вспомним фильм «Мимино», благодаря которому город получил широкую известность. Вы также осмотрите один из самых известных, ценных памятников армянской средневековой архитектуры, монастырь Агарцин. Мы расскажем о прошлом монастырского комплекса IX-X вв. и его святынях.
Завершим экскурсию посещением оленьего заказника, где вы сможете покормить обитателей.
Предусмотрен обед на выбор: на озере Севан (полакомимся местной рыбкой) или в Дилижане.
Сагмосаванк, памятник "Аллея букв", винодельня или шоколадная фабрика "Гурме Дурме"
Выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.
Затем, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню или побываем на шоколадной фабрике «Гурме Дурме».
После этого вернёмся в Ереван или доставим вас в аэропорт. Пришло время прощаться, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Питание
- Подберём для вас любые удобные даты
- По запросу возможно увеличение количества участников