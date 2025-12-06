Мои заказы

На майские – туры в Ереване

Найдено 5 туров в категории «На майские» в Ереване, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
На машине
5 дней
-
10%
4 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
72 900 ₽81 000 ₽ за человека
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
На машине
8 дней
-
10%
2 отзыва
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, зависит от вашего рейса (встреча...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$817$907 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
На машине
6 дней
-
10%
1 отзыв
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, время зависит от времени рейса (встречаем ...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$590$655 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
На машине
8 дней
-
10%
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$788$875 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
На машине
8 дней
-
10%
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$929$1032 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На майские»

Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Гегард
  4. Дилижан
  5. Хор Вирап
  6. Арени
  7. Татев
  8. Площадь Республики
  9. Гора Арарат
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "На майские" можно забронировать 5 авторских туров от 590 до 72 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
