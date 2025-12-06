-
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
72 900 ₽
81 000 ₽ за человека
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, зависит от вашего рейса (встреча...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$817
$907 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, время зависит от времени рейса (встречаем ...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$590
$655 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$788
$875 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$929
$1032 за человека
