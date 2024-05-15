Уникальная возможность: Индивидуальная экскурсия по Армении за 2 дня из Еревана
Захватывающая индивидуальная экскурсия на 2 дня предоставит вам уникальную возможность полностью погрузиться в красоту и культуру Армении.
Тур позволит вам насладиться прекрасными местами Дендропарка, исследовать историческую архитектуру Санаина и окунуться в живописную природу Дилижана.
Тур позволит вам насладиться прекрасными местами Дендропарка, исследовать историческую архитектуру Санаина и окунуться в живописную природу Дилижана.
Ближайшие даты:
15
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16
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет до 7 человек без гида
|$450
|Билет до 7 человек с гидом
|$495
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Монастырь Ованаванк
- Аллея Армянского Алфавита
- Дендропарк
- Крепость Лори берд
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Дилижан
- Озеро Парз
- Севан
- Монастырь Севанаванк
Описание
Что вас ожидает: День 1: Монастыри, Дендропарк и крепость В первый день вы осмотрите средневековый монастырь Ованаванк 5 века, который в свое время сыграл значительную роль в образовательной и культурной жизни Армении. Затем вы увидите Памятник армянского алфавита — красивую демонстрацию резьбы 39 армянских букв из камня, расположенную у подножия восточной стороны горы Арагац, в селе Арташаван. Далее по маршруту посещение Дендропарка единственного в своем роде на территории Южного Кавказа, который был превращен из леса в дендрарий. Осмотрите крепость Лори берд, основанную в 11 веке и расположенную на пересечении живописных ущелий Лорийского региона. Остановка предусмотрена и у величественного монастыря Ахпат 10 столетия. На следующей остановке у монастыря Санаин вы приобщитесь к 10-вековому мастерству зодчих, которые приняли своеобразное архитектурное решение, чтобы предупредить разрушение комплекса от возможных землетрясений. Оба монастырских комплекса включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. День 2: Дилижан и великолепные озёра На следующий день вы отправитесь в Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. Озеро Парз, образованное в результате естественных климатических изменений, и являющееся довольно популярным направлением среди туристов, посещающих Армению. В конце программы вы посетите озеро Севан, жемчужину нашей горной страны и одно из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии. Увидите монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове, откуда открывается вид на всю красоту озера. Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ованаванк
- Аллея Армянского Алфавита
- Дендропарк
- Крепость Лори берд
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Дилижан
- Озеро Парз
- Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Транспортные расходы, профессиональные водители
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Начало (конец) из любой точки Еревана
Что не входит в цену
- Проживание в отеле (примерно 100 $ за 2 человека за 1 ночь)
- Обед
- При выбере опции с гидом, Вас будет сопроваждать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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