Описание

Что вас ожидает: День 1: Монастыри, Дендропарк и крепость В первый день вы осмотрите средневековый монастырь Ованаванк 5 века, который в свое время сыграл значительную роль в образовательной и культурной жизни Армении. Затем вы увидите Памятник армянского алфавита — красивую демонстрацию резьбы 39 армянских букв из камня, расположенную у подножия восточной стороны горы Арагац, в селе Арташаван. Далее по маршруту посещение Дендропарка единственного в своем роде на территории Южного Кавказа, который был превращен из леса в дендрарий. Осмотрите крепость Лори берд, основанную в 11 веке и расположенную на пересечении живописных ущелий Лорийского региона. Остановка предусмотрена и у величественного монастыря Ахпат 10 столетия. На следующей остановке у монастыря Санаин вы приобщитесь к 10-вековому мастерству зодчих, которые приняли своеобразное архитектурное решение, чтобы предупредить разрушение комплекса от возможных землетрясений. Оба монастырских комплекса включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. День 2: Дилижан и великолепные озёра На следующий день вы отправитесь в Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. Озеро Парз, образованное в результате естественных климатических изменений, и являющееся довольно популярным направлением среди туристов, посещающих Армению. В конце программы вы посетите озеро Севан, жемчужину нашей горной страны и одно из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии. Увидите монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове, откуда открывается вид на всю красоту озера. Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.