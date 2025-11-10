Приглашаем вас провести здесь отпуск гурмана в формате «всё включено», чтобы проникнуться атмосферой настоящего кавказского гостеприимства, познакомиться
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Питание. Всё включено: завтраки в отелях, обеды и ужины в домах местных жителей и ресторанах, приветственный фуршет, перекусы во время экскурсий, алкогольные напитки, дегустации.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Программа тура по дням
Ереван
Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель в самом сердце столицы. Первым делом вас ждёт приветственный фуршет с лёгкими закусками и игристым.
Затем отправимся знакомиться с историей города, входящего в число древнейших в мире. Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Еревана, слушая легенды, которыми окутан буквально каждый уголок. Поднимемся по лестнице «Каскад» с открытыми террасами и садом статуй у основания. На вершине расположена обзорная площадка, откуда в ясную погоду открываются впечатляющие виды столицы и горы Арарат.
Вечер проведём в популярном ресторане под аккомпанемент хитов известных групп. Будем пробовать национальные блюда и пить гранатовое вино.
Севан, Гарни, сыроварня
После завтрака поедем к знаменитому озеру Севан, самому большому на Кавказе. Прогуляемся вдоль берега и посетим средневековый монастырь Севанаванк.
Налюбовавшись впечатляющими панорамами, отправимся в гастрономический рай — на семейную сыроварню четы Микаелян. Здесь запланирована дегустация нескольких сортов сыра, в том числе эксклюзивных — с вином и коньяком в составе. Пообедаем в рыбном ресторане, где подают ароматного севанского сига на гриле.
Заедем в храм Гарни, единственную языческую святыню, сохранившуюся в Армении после принятия христианства. Далее спустимся к природному чуду — одноимённому ущелью. Базальтовые колонны создают здесь причудливые узоры, по форме напоминающие орган, из-за чего локацию называют «Симфонией камней».
Поужинаем в атмосферном месте с прекрасной кухней. Продолжим пробовать армянские блюда и напитки и посмотрим выступление танцевально-музыкального ансамбля.
Хор Вирап, Нораванк, винодельня
Продолжим исследовать многовековые религиозные жемчужины и утром поедем в монастырь Хор Вирап. Его название переводится как «глубокая темница»: в течение 15 лет тут был заточён первый католикос всех армян Григорий Просветитель. А ещё отсюда открывается головокружительная панорама Арарата.
Пообедаем в деревенском доме, где на стол подадут шашлык из тандыра и национальные закуски из продуктов собственного производства. Затем отправимся в ещё одно завораживающее красотой место вблизи села Арени. Здесь на фоне отвесных красных скал возвышается средневековый памятник — монастырский комплекс Нораванк.
После экскурсии заглянем на семейную винодельню, где для нас проведут дегустацию напитков и закусок. Вечером разместимся в необычном отеле, интерьеры которого напоминают рыцарский замок, и отдохнём.
Алидзор, Татев, Шакинский водопад
Утром освободим номера и продолжим изучать архитектурные и нерукотворные шедевры страны. Осмотрим дозорный пункт в селе Алидзор и посетим одну из визитных карточек Армении — монастырь Татев, словно цепляющийся за край глубокого Воротанского ущелья.
Зайдём в гости к местной семье. Хозяйка дома угостит нас своими фирменными блюдами. На десерт попробуем гату — нечто среднее между печеньем и пирогом с начинкой.
Пообедав, доберёмся к Шакинскому водопаду, одному из красивейших в здесь. Вернёмся в Ереван, а вечер проведём в культовом джаз-клубе столицы.
Ереван
В финале тура заглянем на блошиный рынок Вернисаж, где продают ковры, картины, одежду ручной работы и другие интересные вещи с национальным колоритом. А за гастрономическими сувенирами отправимся на рынок ГУМ.
Перекусим в одном из лучших фастфудов города, где делают вкуснейшие лепёшки ламаджо и люля-кебаб. Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1015
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре города (3 ночи)
- Проживание в горном отеле (1 ночь)
- Завтраки в отелях
- Все обеды
- Все ужины
- Алкогольные напитки по программе (на выбор организатора)
- Приветственный фуршет в отеле и перекус во время экскурсии по городу
- Дегустации на винодельне и сыроварне
- Трансфер от аэропорта Звартноц и обратно
- Трансферы по маршруту на комфортабельном Mercedes-Benz Sprinter
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Посещение джаз-клуба
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - $120-140