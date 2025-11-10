Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель в самом сердце столицы. Первым делом вас ждёт приветственный фуршет с лёгкими закусками и игристым.

Затем отправимся знакомиться с историей города, входящего в число древнейших в мире. Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Еревана, слушая легенды, которыми окутан буквально каждый уголок. Поднимемся по лестнице «Каскад» с открытыми террасами и садом статуй у основания. На вершине расположена обзорная площадка, откуда в ясную погоду открываются впечатляющие виды столицы и горы Арарат.

Вечер проведём в популярном ресторане под аккомпанемент хитов известных групп. Будем пробовать национальные блюда и пить гранатовое вино.