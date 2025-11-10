Мои заказы

Пробуем Армению на вкус: гастротур «всё включено» с комфортом

Познакомиться с традициями, отведать блюд под музыку и в гостях и заодно увидеть главные места
Еда и застолья в Армении — это больше, чем традиция, они возведены в культ.

Приглашаем вас провести здесь отпуск гурмана в формате «всё включено», чтобы проникнуться атмосферой настоящего кавказского гостеприимства, познакомиться
с культурой и традициями и перепробовать все лучшие национальные блюда.

Мы начнём гастротур лёгким фуршетом с игристым, попробуем сыры и вина на семейных производствах, заглянем домой к радушной хозяйке, чтобы пообедать её фирменными блюдами, и будем ужинать, слушая этнические песни и джаз.

Будет не только вкусно, но и интересно: вы погуляете по Еревану, увидите озеро Севан и «Симфонию камней» и исследуете многочисленные духовные центры страны с многовековой историей.

Ближайшие даты:
22
ноя
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Питание. Всё включено: завтраки в отелях, обеды и ужины в домах местных жителей и ресторанах, приветственный фуршет, перекусы во время экскурсий, алкогольные напитки, дегустации.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель в самом сердце столицы. Первым делом вас ждёт приветственный фуршет с лёгкими закусками и игристым.

Затем отправимся знакомиться с историей города, входящего в число древнейших в мире. Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Еревана, слушая легенды, которыми окутан буквально каждый уголок. Поднимемся по лестнице «Каскад» с открытыми террасами и садом статуй у основания. На вершине расположена обзорная площадка, откуда в ясную погоду открываются впечатляющие виды столицы и горы Арарат.

Вечер проведём в популярном ресторане под аккомпанемент хитов известных групп. Будем пробовать национальные блюда и пить гранатовое вино.

Ереван
2 день

Севан, Гарни, сыроварня

После завтрака поедем к знаменитому озеру Севан, самому большому на Кавказе. Прогуляемся вдоль берега и посетим средневековый монастырь Севанаванк.

Налюбовавшись впечатляющими панорамами, отправимся в гастрономический рай — на семейную сыроварню четы Микаелян. Здесь запланирована дегустация нескольких сортов сыра, в том числе эксклюзивных — с вином и коньяком в составе. Пообедаем в рыбном ресторане, где подают ароматного севанского сига на гриле.

Заедем в храм Гарни, единственную языческую святыню, сохранившуюся в Армении после принятия христианства. Далее спустимся к природному чуду — одноимённому ущелью. Базальтовые колонны создают здесь причудливые узоры, по форме напоминающие орган, из-за чего локацию называют «Симфонией камней».

Поужинаем в атмосферном месте с прекрасной кухней. Продолжим пробовать армянские блюда и напитки и посмотрим выступление танцевально-музыкального ансамбля.

Севан, Гарни, сыроварня
3 день

Хор Вирап, Нораванк, винодельня

Продолжим исследовать многовековые религиозные жемчужины и утром поедем в монастырь Хор Вирап. Его название переводится как «глубокая темница»: в течение 15 лет тут был заточён первый католикос всех армян Григорий Просветитель. А ещё отсюда открывается головокружительная панорама Арарата.

Пообедаем в деревенском доме, где на стол подадут шашлык из тандыра и национальные закуски из продуктов собственного производства. Затем отправимся в ещё одно завораживающее красотой место вблизи села Арени. Здесь на фоне отвесных красных скал возвышается средневековый памятник — монастырский комплекс Нораванк.

После экскурсии заглянем на семейную винодельню, где для нас проведут дегустацию напитков и закусок. Вечером разместимся в необычном отеле, интерьеры которого напоминают рыцарский замок, и отдохнём.

Хор Вирап, Нораванк, винодельня
4 день

Алидзор, Татев, Шакинский водопад

Утром освободим номера и продолжим изучать архитектурные и нерукотворные шедевры страны. Осмотрим дозорный пункт в селе Алидзор и посетим одну из визитных карточек Армении — монастырь Татев, словно цепляющийся за край глубокого Воротанского ущелья.

Зайдём в гости к местной семье. Хозяйка дома угостит нас своими фирменными блюдами. На десерт попробуем гату — нечто среднее между печеньем и пирогом с начинкой.

Пообедав, доберёмся к Шакинскому водопаду, одному из красивейших в здесь. Вернёмся в Ереван, а вечер проведём в культовом джаз-клубе столицы.

Алидзор, Татев, Шакинский водопад
5 день

Ереван

В финале тура заглянем на блошиный рынок Вернисаж, где продают ковры, картины, одежду ручной работы и другие интересные вещи с национальным колоритом. А за гастрономическими сувенирами отправимся на рынок ГУМ.

Перекусим в одном из лучших фастфудов города, где делают вкуснейшие лепёшки ламаджо и люля-кебаб. Затем проводим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.

Ереван

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1015
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в центре города (3 ночи)
  • Проживание в горном отеле (1 ночь)
  • Завтраки в отелях
  • Все обеды
  • Все ужины
  • Алкогольные напитки по программе (на выбор организатора)
  • Приветственный фуршет в отеле и перекус во время экскурсии по городу
  • Дегустации на винодельне и сыроварне
  • Трансфер от аэропорта Звартноц и обратно
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном Mercedes-Benz Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Посещение джаз-клуба
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - $120-140
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Еревана, 2-я половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ереване
У меня за плечами 15 лет работы в лучших ресторанах Москвы и не только. Для меня кормить людей = делать их счастливыми. Несколько лет назад я совместила свою любовь к еде
и путешествиям и получила любимое дело в виде организации авторских туров. Большое внимание во всех своих программах уделяю гастрономии и качественному сервису, ведь в этом я настоящий эксперт! Уже более 350 счастливых гостей побывали в моих турах. Организую групповые, индивидуальные и корпоративные выезды. Активно развиваю такие направления как Армения, Узбекистан, Беларусь и некоторые регионы нашей огромной страны: Байкал, Северная Осетия, Чечня, Владивосток, Камчатка и другие.

Тур входит в следующие категории Еревана

