6 дней
Сердце Армении: тур по главным местам в мини-группе
Увидеть монастыри, Арарат, Севан и Ереван, приготовить лаваш и национальное блюдо и отведать вина
Начало: Ереван, аэропорт, 12:00
2 янв в 12:00
21 янв в 12:00
$640 за человека
5 дней
Отпуск гурмана: гастротур с дегустациями вин и сыров, домашним застольем и фуршетом с игристым
Попробовать армянское гостеприимство на вкус, исследовать древние святыни и послушать джаз
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
$880 за человека
6 дней
На Рождество - в Армению: Севан, древние монастыри, величественный Арарат и море вкусной еды
Увидеть языческий храм, посетить «армянский Стоунхендж» и погулять по улочкам Еревана
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
4 янв в 16:00
$1400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вернисаж»
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