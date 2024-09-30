5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
982$786 за человека
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
25 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
71 999₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтепан30 сентября 2024Первый раз семьёй выбрали формат "авторского тура". Поездку запланировали на 7 дней и хотели увидеть и посетить как можно больше
- ААнастасия14 сентября 2024Хочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили Армению и, честно говоря, ничего
- ЕЕлизавета13 сентября 2024Наше великолепное путешествие по Армении началось в Аэропорту "Звартноц", как только мы встретились с нашим гидом, а в дальнейшем другом
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «В ноябре»
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