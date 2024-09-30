В ноябре – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Ереване, цены от 786 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
5 отзывов
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000 за всё до 3 чел.
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
На автобусе
скидка
20%
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
982$786 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
На автобусе
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
25 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
71 999 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Степан
    30 сентября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Первый раз семьёй выбрали формат "авторского тура". Поездку запланировали на 7 дней и хотели увидеть и посетить как можно больше
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    значимых мест Армении. Выбрали тур на 3 дня. Но очень хотелось посетить и монастырь Татев, а туда организуются двухдневные экскурсии. Спросил у Арама про возможность объединить несколько экскурсии в одну, чтобы достопримечательности не пересекались и чтобы можно было вернуться в ту же гостиницу, что до поездки в Татев и остаться в ней до дня вылета. И оказалось все можно!!! Мы получили от ребят 5 дней насыщенных путешествий. Посмотрели Ереван, север, северо-восток, северо-запад и юг Армении. Очень понравился формат путешествий на комфортабельном микроавтобусе Мерседес с собственным гидом Тиграном, который очень интересно рассказывает обо всех достопримечательностях и с которым мы очень сдружились. Все путешествие было наполнено впечатлениями, которые с каждым разом затмевали предыдущие. Ребята очень грамотно построили маршрут, чтобы градус восхищения повышался на каждой новой остановке! Большое спасибо за это путешествие! Рекомендуем!!!

  • А
    Анастасия
    14 сентября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Хочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили Армению и, честно говоря, ничего
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    особенного не ждали от этой поездки, однако она принесла незабываемые впечатления. На высоком уровне было буквально все: начиная от организационных моментов тура, заканчивая его тематической наполненностью. Если говорить об организации, то следует особенно отметить комфортную логистику, клиентоориентированность (был учтен даже наш ранний прилет и предоставлена возможность отдохнуть в комфортных условиях до основного заселения). Наш сопровождающий был всегда с нами на связи с момента бронирования и до нашего возвращения. Информационное наполнение тура выше всяких похвал, повествование о локациях очень увлекательное, Арам смог сделать всё, чтобы мы влюбились в Армению!

    Хочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили АрмениюХочется выразить большую благодарность компании и нашему гиду Араму за великолепное путешествие! Мы впервые посетили Армению
  • Е
    Елизавета
    13 сентября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Наше великолепное путешествие по Армении началось в Аэропорту "Звартноц", как только мы встретились с нашим гидом, а в дальнейшем другом
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    -Тиграном. Организация на высшем уровне! Программа тура - класс!!! Даже сильный дождь, в первый день нашей прогулки по Еревану, не подмочил наше настроение))). Мы познакомились с Арамом и вчетвером замечательно провели вечер гуляя по вечернему Еревану. Тигран - супер!!! Он с большой любовью, легко, с юмором погрузил нас в историю страны и архитектуры. Путешествуя на комфортабельном автомобиле, Тигран останавливал нас для фото и видео в красивейших местах. Познакомил с необычными, интересными людьми. 5 дней нашего путешествия пролетели очень быстро. Армения очень красивая: то с палящим "марсианским" пейзажем, то вдруг с ароматом хвои и прохлады. Мы не все успели посмотреть, есть желание вернуться и проехать по другим маршрутам. Ребята, спасибо вам!!! Тигран, ты наш герой!:)

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
  2. Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
  3. Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Татевский монастырь
  7. Монастырь Хор Вирап
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 786 до 104 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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