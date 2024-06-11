Будем не просто возить по главным локациям страны, а погрузим вас в армянскую культуру,
Описание тура
Организационные детали
Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.
Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.
Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.
Питание. В программу включены 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина.
Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.
Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет. Для детей предусмотрены скидки до 50% (зависят от возраста и типа размещения).
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Еревану
Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!
Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.
Вечером вас ждёт приветственный ужин в ресторане армянской кухни с гранатовым вином.
Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан
Утром отправимся за пределы Еревана. Обязательно сделаем памятные фотографии у арки Чаренца — Арарат с этой точки получается будто с открытки!
Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного прямо в скале. Будем бродить по тёмным каменным залам и любоваться редкой игрой света на стенах святыни.
Затем посетим необычную достопримечательность, будто перенесённую сюда прямиком из Афин. Вы увидите единственный в стране языческий храм Гарни 1 века с колоннами и портиком.
На обед насладимся блюдами в рыбном ресторане и поедем на озеро Севан. Поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся бескрайними просторами озера.
Хор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория Караундж
Держим курс на юг. Сегодня побываем в монастыре Хор Вирап, у самого подножия Арарата. Отсюда кадры с вершиной получаются очень эффектные.
Заедем на домашнюю винодельню, где обед для нас накроют прямо в погребе. Будем наслаждаться ароматным шашлыком из тандыра и другими местными блюдами.
Дальше наш путь будет лежать через ущелье Амагу с необычными красными скалами — вид завораживает. Дорога приведёт нас к монастырю Нораванк, будто из этих же скал и выросшему. Полюбуемся старинной святыней 13 века и пофотографируемся на фоне красных гор.
Затем побываем в древней обсерватории Караундж. Возраст этого комплекса — 12 тыс. лет. Настоящий армянский Стоунхендж!
Татевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город Хндзореск
С утра поедем к Татевскому монастырскому комплексу 9 века. По пути пересечём Чёртов мост над шумной бурной речкой. Исследуем средневековую христианскую святыню, а назад «полетим» на самой длинной реверсивной канатной дороге в мире — Крылья Татева. Виды во время поездки открываются невероятные!
Если позволит погода, побываем в пещерном городе Хндзореск. Только представьте: люди жили здесь, в скалах, до середины прошлого века! Второй вариант — заедем на живописный водопад Шаки.
Шопинг на блошином рынке
Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…
Затем у вас будет свободное время. По желанию вы сможете посетить коньячный завод «Арарат» или винодельню.
Вечером отправимся в колоритный ресторан на прощальный ужин. Будем наслаждаться армянской кухней, пить вино и делиться эмоциями.
Отъезд
Утром у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Еревану. Затем отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
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Что включено
- Проживание
- 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
- Экскурсии по программе
- Все трансферы по программе
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Посещение домашней винодельни в Арени
- Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы