Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.

Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программу включены 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет. Для детей предусмотрены скидки до 50% (зависят от возраста и типа размещения).