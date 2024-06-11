Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат

Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Отправляемся в Армению в самое живописное время в году, когда всё вокруг цветёт, пахнет и радует глаз.

Будем не просто возить по главным локациям страны, а погрузим вас в армянскую культуру,
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покажем секретные места и накормим самой вкусной едой — например, попробуем рыбку в ресторане прямо на берегу Севана и заедем на домашнюю винодельню.

Вы побываете в древней обсерватории и увидите языческий храм 1 века, прогуляетесь по розовым улочкам Еревана и сфотографируетесь на одной из самых красивых дорог в мире в красном ущелье Амагу, полюбуетесь Араратом и побываете в старинных средневековых храмах.

Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Посещение Армении возможно по внутреннему паспорту РФ. Виза не нужна, ПЦР-тесты и вакцинация отменены.

Проживание. Будем жить в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программу включены 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет. Для детей предусмотрены скидки до 50% (зависят от возраста и типа размещения).

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Еревану

Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!

Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса Каскад и полюбоваться Ереваном с высоты.

Вечером вас ждёт приветственный ужин в ресторане армянской кухни с гранатовым вином.

Встреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по Еревану
2 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан

Утром отправимся за пределы Еревана. Обязательно сделаем памятные фотографии у арки Чаренца — Арарат с этой точки получается будто с открытки!

Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного прямо в скале. Будем бродить по тёмным каменным залам и любоваться редкой игрой света на стенах святыни.

Затем посетим необычную достопримечательность, будто перенесённую сюда прямиком из Афин. Вы увидите единственный в стране языческий храм Гарни 1 века с колоннами и портиком.

На обед насладимся блюдами в рыбном ресторане и поедем на озеро Севан. Поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся бескрайними просторами озера.

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан
3 день

Хор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория Караундж

Держим курс на юг. Сегодня побываем в монастыре Хор Вирап, у самого подножия Арарата. Отсюда кадры с вершиной получаются очень эффектные.

Заедем на домашнюю винодельню, где обед для нас накроют прямо в погребе. Будем наслаждаться ароматным шашлыком из тандыра и другими местными блюдами.

Дальше наш путь будет лежать через ущелье Амагу с необычными красными скалами — вид завораживает. Дорога приведёт нас к монастырю Нораванк, будто из этих же скал и выросшему. Полюбуемся старинной святыней 13 века и пофотографируемся на фоне красных гор.

Затем побываем в древней обсерватории Караундж. Возраст этого комплекса — 12 тыс. лет. Настоящий армянский Стоунхендж!

Хор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория Караундж
4 день

Татевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город Хндзореск

С утра поедем к Татевскому монастырскому комплексу 9 века. По пути пересечём Чёртов мост над шумной бурной речкой. Исследуем средневековую христианскую святыню, а назад «полетим» на самой длинной реверсивной канатной дороге в мире — Крылья Татева. Виды во время поездки открываются невероятные!

Если позволит погода, побываем в пещерном городе Хндзореск. Только представьте: люди жили здесь, в скалах, до середины прошлого века! Второй вариант — заедем на живописный водопад Шаки.

Татевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, Крылья Татева и пещерный город Хндзореск
5 день

Шопинг на блошином рынке

Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…

Затем у вас будет свободное время. По желанию вы сможете посетить коньячный завод «Арарат» или винодельню.

Вечером отправимся в колоритный ресторан на прощальный ужин. Будем наслаждаться армянской кухней, пить вино и делиться эмоциями.

Шопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынке
6 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Еревану. Затем отвезём вас в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
  • Экскурсии по программе
  • Все трансферы по программе
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Посещение домашней винодельни в Арени
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 16:00
Завершение: Аэропорт Еревана, доставим вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОзеро СеванПопулярные местаПрирода и пейзажиХор ВирапВсе туры6-дневные турыНа ноябрьские праздникиНораванкВинодельни

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