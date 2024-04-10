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Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
109 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
- ААлиса28 ноября 2023Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На праздники»
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Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 109 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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