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10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
3 дня
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Авторский тур
3 дня
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$539 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладислав6 мая 2024Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- iigor18 апреля 2024Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1.
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
- ТТамара3 апреля 2024Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну.
- ВВалерия24 марта 2024Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
- ААнна11 марта 2024Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
- ААся23 февраля 2024Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
- ИИрина29 ноября 2023Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
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