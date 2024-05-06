На ноябрьские праздники – туры в Ереване

Найдено 17 туров в категории «На ноябрьские праздники» в Ереване, цены от 420 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900 за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за всё до 8 чел.
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000 за всё до 3 чел.
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000 за всё до 3 чел.
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000 за всё до 3 чел.
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000 за всё до 3 чел.
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$539 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    6 мая 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
    читать дальше

    непростая поездка была согласованна и спланирована с нуля за 24 часа до прилета! Более того, когда появились некоторые пожелания по изменению маршрута в процессе, что обычно вызывает понятные сложности у организаторов, они были исполнены фактически онлайн, несмотря на очевидные неудобства для компании и гида! Немаловажно - несмотря на разумную стоимость тура, везде где возможно по умолчанию были забронированы гостиницы -`четверки`,что стало очень приятным сюрпризом. Я специально ничего не пишу о стране и локациях- приезжайте сами!!! Мы с женой обязательно вернемся в Армению!

  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
    читать дальше

    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • i
    igor
    18 апреля 2024
    Только вы и Армения: индивидуальный тур
    Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1.
    читать дальше

    Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями! 2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу 3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему! 4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте! В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!

    Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
    читать дальше

    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • Т
    Тамара
    3 апреля 2024
    Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
    Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну.
    читать дальше

    Без него знакомство со страной не было бы столь ярким. Обширные знания истории, но при этом не скучные зазубренные лекции, а неторопливый рассказ. Очень интересно рассказывает про историю Армении и всех мест, которые мы посещали. Отличный сервис, программ гибкая, можно регулировать пребывание в том или ином месте на свое усмотрение. Гид готов помочь с любым вопросом и в целом очень уважительное отношение к гостям. Человек абсолютно влюбленный и гордящийся своей страной, смог передать это чувство и нам. Возникло желание приехать еще, чтобы отправиться по другим маршрутам. В Армении есть, что посмотреть. Рекомендую на 100%.

  • В
    Валерия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
    читать дальше

    красивые места, сотворенные человеком и природой. Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
    читать дальше

    водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.

  • А
    Ася
    23 февраля 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
    читать дальше

    самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать. Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал) Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!

    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
    читать дальше

    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • И
    Ирина
    29 ноября 2023
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
    читать дальше

    и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!

    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На ноябрьские праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
  2. Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
  3. 4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
  4. Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
  5. Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 17 авторских туров от 420 до 109 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 17 туров в Ереване на 2024 год на ноябрьские праздники, 21 ⭐ отзыв, цены от 420₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам