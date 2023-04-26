Мои заказы

Талинский собор – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Талинский собор» в Гюмри, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Пешая
2.5 часа
-
40%
88 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
€42€70 за всё до 12 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 апреля 2023
    По Гюмри и окрестностям на авто
    очень интересная экскурсия, лучшая что была в Армении
  • М
    Марина
    14 ноября 2022
    По Гюмри и окрестностям на авто
    Добрый вечер, Асмик!
    Всё прошло великолепно 😊
    Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
    читать дальше

    🙌🏻
    Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛
    Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать.
    В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно))
    И вам спасибо за организацию!))
    Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

