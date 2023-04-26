Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
€42
€70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 апреля 2023очень интересная экскурсия, лучшая что была в Армении
- ММарина14 ноября 2022Добрый вечер, Асмик!
Всё прошло великолепно 😊
Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
