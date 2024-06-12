Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Мельбурне на русском языке, цены от $466, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Индивидуальная 8 часов Старинный золотой прииск Соверен Хилл Начало: Отель проживания в Мельбурне Расписание: ежедневно в 9:00 от $ 552 за всё до 3 чел. Индивидуальная 12 часов Поездка по Великой Океанской дороге Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне Расписание: ежедневно в 9:00 от $ 550 за всё до 3 чел. 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов Великолепный Мельбурн Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города или в аэропорту 490 $ 466 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мельбурна

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне Старинный золотой прииск Соверен Хилл Поездка по Великой Океанской дороге Великолепный Мельбурн В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в июне 2024 Сейчас в Мельбурне в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 466 до 552 со скидкой до 5%.

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Мельбурн на 1 день, гиды Мельбурна подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Мельбурн так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии на русском языке