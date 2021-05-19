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Полезная информация о Мельбурне

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Местное время в Мельбурне
06:1521
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаМельбурн
По-английскиMelbourne
Столица регионаМельбурн является столицей региона
Население города4 246 375 чел.
АэропортыТулламарин MEL, Авалон AVV, Эссендон MEB, Moorabbin MBW
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота58 м. от уровня моря

Где находится Мельбурн на карте

Мельбурн фото города
Мельбурн

Популярные экскурсии в Мельбурне

Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну
Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну
$
140
за чел.
Старинный золотой прииск Соверен Хилл
Старинный золотой прииск Соверен Хилл
$
552
за чел.
Вас ждет мытье золота, спуск в шахту, катание на дилижансе, действующие цеха и механизмы 19-го века, костюмированные шоу и музей золота.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
$
350
за чел.
Поездка по Мельбурнскому сити, Королевский Выставочный центр, домик капитана Кука, сады Фицрой, Парламент Виктории, Китайский квартал, трасса Формулы ...
Поездка по Великой Океанской дороге
Поездка по Великой Океанской дороге
$
550
за чел.
Великолепная панорама Мельбурна, пляж серфингистов Белс Бич, граница Тихого и Индийского океанов, дикие кенгуру и коалы, кормление попугаев, обед и ку...
С Мельбурном на «ты»
С Мельбурном на «ты»
5
5 отзывов
$
50
за чел.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской экскурсии
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