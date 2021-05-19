Полезная информация о Мельбурне
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Местное время в Мельбурне
06:1521
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Мельбурн
|По-английски
|Melbourne
|Столица региона
|Мельбурн является столицей региона
|Население города
|4 246 375 чел.
|Аэропорты
|Тулламарин MEL, Авалон AVV, Эссендон MEB, Moorabbin MBW
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|58 м. от уровня моря
Где находится Мельбурн на карте
Мельбурн
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