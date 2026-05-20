Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Превратить часы ожидания заселения в идеальное утро
«Ваш инсайдер в городе: по пути я поделюсь историями о жизни на континенте и составлю персональный список рекомендаций: от ресторанов до шопинг-локаций»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $690 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Насладиться видами туманного виноградника, ароматами антикварной лавки и викторианским духом
«Вы почувствуете, как на огромном рынке антиквариата среди винтажного фарфора и старинной мебели оживает дух викторианской эпохи»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от $1150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбный рынок Сиднея: город со вкусом океана
Разобраться в морепродуктах и гастрономических привычках горожан
«Рынок станет отправной точкой для разговора о самом городе»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $330 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Мы прибыли в Сидней после длительного круиза, и именно со встречи с Милой началось наше комфортное и очень интересное знакомство
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Д
Мила очень МилА!) Весьма комфортный выезд в Австралийскую глубинку, в сопровождении профессионального гила и приятного собеседника! Все прошло идеально!
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Всего 2 отзыва в Сиднее в категории "Шопинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Шопинг»
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Сейчас в Сиднее в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 1150. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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