Шопинг в Сиднее

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Сиднее на русском языке, цены от $330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Превратить часы ожидания заселения в идеальное утро
«Ваш инсайдер в городе: по пути я поделюсь историями о жизни на континенте и составлю персональный список рекомендаций: от ресторанов до шопинг-локаций»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $690 за всё до 3 чел.
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Насладиться видами туманного виноградника, ароматами антикварной лавки и викторианским духом
«Вы почувствуете, как на огромном рынке антиквариата среди винтажного фарфора и старинной мебели оживает дух викторианской эпохи»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от $1150 за всё до 7 чел.
Рыбный рынок Сиднея: город со вкусом океана
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбный рынок Сиднея: город со вкусом океана
Разобраться в морепродуктах и гастрономических привычках горожан
«Рынок станет отправной точкой для разговора о самом городе»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $330 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта
Мы прибыли в Сидней после длительного круиза, и именно со встречи с Милой началось наше комфортное и очень интересное знакомство
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с городом. С первых минут стало понятно- мы в надёжных руках.
Для нас, людей в солидном возрасте, особенно важно было отсутствие спешки, и Мила это почувствовала сразу. Всё прошло спокойно, легко и очень комфортно. Идеально чистый автомобиль, продуманный маршрут, внимание к деталям и искреннее желание показать Сидней таким, каким его любят местные жители.
Город открылся нам постепенно, с удовольствием и без усталости. Мы не просто увидели достопримечательности, а действительно почувствовали атмосферу Сиднея.

Спасибо за замечательный день и тёплые впечатления. От всей души рекомендуем Милу всем, кто хочет увидеть настоящий Сидней.

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Д
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Мила очень МилА!) Весьма комфортный выезд в Австралийскую глубинку, в сопровождении профессионального гила и приятного собеседника! Все прошло идеально!
Мила очень МилА!) Весьма комфортный выезд в Австралийскую глубинку, в сопровождении профессионального гила и приятного собеседника!
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Всего 2 отзыва в Сиднее в категории "Шопинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сидней с первого вдоха: приятное знакомство после прилёта;
  2. Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея);
  3. Рыбный рынок Сиднея: город со вкусом океана.
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Ботанический сад;
  3. Сиднейский оперный театр;
  4. Набережная;
  5. Харбор-Бридж;
  6. Пляж Бонди.
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в августе 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 1150. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Шопинг», 2 ⭐ отзыва, цены от $330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь