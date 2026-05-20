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с городом. С первых минут стало понятно- мы в надёжных руках.

Для нас, людей в солидном возрасте, особенно важно было отсутствие спешки, и Мила это почувствовала сразу. Всё прошло спокойно, легко и очень комфортно. Идеально чистый автомобиль, продуманный маршрут, внимание к деталям и искреннее желание показать Сидней таким, каким его любят местные жители.

Город открылся нам постепенно, с удовольствием и без усталости. Мы не просто увидели достопримечательности, а действительно почувствовали атмосферу Сиднея.



Спасибо за замечательный день и тёплые впечатления. От всей души рекомендуем Милу всем, кто хочет увидеть настоящий Сидней.